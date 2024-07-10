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    «Б36» зацепиться за положительный результат?

    «Ауда» — «Б36». Ставка (к. 2.99) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 10 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ауда» — «Б36»
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    «Б36»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 10 июля пройдет матч «Ауда» — «Б36». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Б36», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2024 года

    Ауда

  • Кекава
    •  Ауда 22:00 Б36 Торсхавн

    Б36 Торсхавн

  • Торсхавн
    •

    «Ауда»

    Турнирная таблица: «Ауда» — бронзовый призёр чемпионата Латвии, в минувшем сезоне команда набрала 58 очков, пропустив вперёд лишь «Ригу» и РФШ.

    Последние матчи: Сейчас в самом разгаре новый сезон латвийского первенства. «Ауда» пока занимает 6 строчку после 22 туров, участник Лиги конференций набрал 25 баллов. В последней игре чемпионата «Ауда» с минимальным счётом уступила «Валмиере» (0:1).

    Ауда — Б36 Торсхавн: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ауда» выступала в Лиге конференций, во втором квалификационном раунде латвийский коллектив уступил словацкому коллективу «Спартак» Трнава (1:1 — дома, 1:4 — в гостях).

    «Б36»

    Турнирная таблица: «Б36» финишировал в чемпионате Фарерских островов на 4 месте, набрав 57 очков: 18 побед, 3 ничьи и 6 поражений.

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    • Последние матчи: В сезоне 2024 команда уже сыграла 16 встреч, в которых одержала 6 побед и набрала 23 балла. «Б36» в последней игре чемпионата Фарер уступил одному из лидеров турнира «Клаксвику» (2:4).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Б36» играл в Лиге конференций. В двух раундах фарерский клуб переиграл эстонский «Пайде» и валлийский «Хаверфордвест». В третьем квалификационном раунде клуб из Фарер остановился, проиграв хорватской «Риеке».

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Ауды» составляет 4 матча

    • Прервалась трёхматчевая выигрышная серия «Б36»

    • Ранее «Ауда» и «Б36» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.82, а победа «Б36» — в 4.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.08 соответственно.

    Прогноз: У команды «Б36» есть прекрасная возможность продлить проигрышную серию «Ауды», так как у латвийского клуба на данный момент наблюдается игровой спад. Можно сыграть на том, что коллектив из Фарер, как минимум не проиграет.

    Ставка: Фора «Б36» (0) с коэффициентом 2.99.

    Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.08.

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    «Ауда» — «Б36»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. «Б36» зацепиться за положительный результат?
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