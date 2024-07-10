«Б36» зацепиться за положительный результат?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 10 июля пройдет матч «Ауда» — «Б36». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Б36», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ауда»

Турнирная таблица: «Ауда» — бронзовый призёр чемпионата Латвии, в минувшем сезоне команда набрала 58 очков, пропустив вперёд лишь «Ригу» и РФШ.

Последние матчи: Сейчас в самом разгаре новый сезон латвийского первенства. «Ауда» пока занимает 6 строчку после 22 туров, участник Лиги конференций набрал 25 баллов. В последней игре чемпионата «Ауда» с минимальным счётом уступила «Валмиере» (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ауда» выступала в Лиге конференций, во втором квалификационном раунде латвийский коллектив уступил словацкому коллективу «Спартак» Трнава (1:1 — дома, 1:4 — в гостях).

«Б36»

Турнирная таблица: «Б36» финишировал в чемпионате Фарерских островов на 4 месте, набрав 57 очков: 18 побед, 3 ничьи и 6 поражений.

Последние матчи: В сезоне 2024 команда уже сыграла 16 встреч, в которых одержала 6 побед и набрала 23 балла. «Б36» в последней игре чемпионата Фарер уступил одному из лидеров турнира «Клаксвику» (2:4).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Б36» играл в Лиге конференций. В двух раундах фарерский клуб переиграл эстонский «Пайде» и валлийский «Хаверфордвест». В третьем квалификационном раунде клуб из Фарер остановился, проиграв хорватской «Риеке».

Статистика для ставок

Проигрышная серия «Ауды» составляет 4 матча

Прервалась трёхматчевая выигрышная серия «Б36»

Ранее «Ауда» и «Б36» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.82, а победа «Б36» — в 4.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.08 соответственно.

Прогноз: У команды «Б36» есть прекрасная возможность продлить проигрышную серию «Ауды», так как у латвийского клуба на данный момент наблюдается игровой спад. Можно сыграть на том, что коллектив из Фарер, как минимум не проиграет.

Ставка: Фора «Б36» (0) с коэффициентом 2.99.

Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.08.