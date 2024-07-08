Голы тут будут

8 июля в 15-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Гойаненсе» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 0:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Гойаненсе» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Гойаненсе»

Турнирное положение: пока «Атлетико Гойаненсе» идет в зоне вылета на 19-й строчке с 11 очками. Впрочем, иного ждать от клуба с маленьким бюджетом собирающего игроков по сусекам от тех, кто не подошел грандам, было бы наивно.

Последние матчи: в 14-м туре «Атлетико Гойаненсе» уступила в гостях «Ред Булл Брагантино» (1:3). Счет полностью отражает ход игры на поле, соперник был намного сильнее и уже в первом тайме выигрывал со счетом 3:1.

Ранее «Атлетико Гойаненсе» сыграл в гостях вничью с «Атлетико Минейро» (1:1) и дома с «Гремио» (1:1).

Календарь и таблица Кубка Америки

Не сыграют: травмированы Ралдней, Педро Энрике и Кампаньяро.

Состояние команды: в этом сезоне команда вернулась в Серию А, но пока не впечатляет своей игрой. В межсезонье состав «Атлетико Гойаненсе» заметно изменился, игра стала намного более атакующей, но пока баланса особо не видно.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: сейчас «Атлетико Паранаэнсе» идет в бразильской Серии А на шестой строчке с 22 очками. Команда в этом сезоне нацеливается на очень серьезные места после назначения на пост главного тренера Куки, но он недавно ушел.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 14-м туре на своем поле «Атлетико Паранаэнсе» уступил «Сан-Пауло» со счетом 1:2. Первый тайм завершился ничейным исходом, но после перерыва соперник играл чуть лучше и смог увезти три очка из Параны. Единственный мяч забил Фернандиньо.

Ранее была выездная победа над «Виторией» (1:0) и поражение от «Крузейро» (0:2).

Не сыграют: не будет двух основных вратарей: Бенто (Кубок Америки) и Лео Линк (красная в прошлой игре), Каноббио на Кубке Америки, Никао и Куэлльо травмированы.

Состояние команды: начинал сезон «Атлетико Паранаэнсе» с очень именитым Кукой, который не так давно приводил к золоту «Атлетико Минейро» с Халком, но недавно он покинул клуб и сейчас его возглавляет временщик Жука, а руководство ищет сильного тренера.

Статистика для ставок

В 2022 году «Атлетико Гойаненсе» дома сыграл вничью со счетом 1:1

На своем поле «Атлетико Паранаэнсе» разгромил соперника — 4:1

«Атлетико Гойаненсе» не знает побед уже пять матчей, за это время «Атлетико Паранаэнсе» имеет такие показатели 1+2=2-

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико Гойаненсе» дают 2,24, а на «Атлетико Паранаэнсе» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: хозяева давно не побеждали и прекрасно понимают, что у них появился шанс взять три очка с учетом всех потерь в составе «Атлетико Паранаэнсе». Гости пока находятся на перепутье и ждут назначения нового тренера. Стоит ждать голов.

Ставка: обе забьют за 2,0.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант через тотал.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 2,7.