Голы тут будут

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    «Атлетико Гойаненсе» — «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. 2.0) и прогноз на чемпионат Бразилии 8 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойаненсе» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    8 июля в 15-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Гойаненсе» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 0:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Гойаненсе» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 08 Июля 2024 года

    Атлетико Гойаньенсе

  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Гойаньенсе 00:30 Атлетико Паранаэнсе

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Гойаненсе»

    Турнирное положение: пока «Атлетико Гойаненсе» идет в зоне вылета на 19-й строчке с 11 очками. Впрочем, иного ждать от клуба с маленьким бюджетом собирающего игроков по сусекам от тех, кто не подошел грандам, было бы наивно.

    Последние матчи: в 14-м туре «Атлетико Гойаненсе» уступила в гостях «Ред Булл Брагантино» (1:3). Счет полностью отражает ход игры на поле, соперник был намного сильнее и уже в первом тайме выигрывал со счетом 3:1.

    Ранее «Атлетико Гойаненсе» сыграл в гостях вничью с «Атлетико Минейро» (1:1) и дома с «Гремио» (1:1).

    Календарь и таблица Кубка Америки

    Не сыграют: травмированы Ралдней, Педро Энрике и Кампаньяро.

    Состояние команды: в этом сезоне команда вернулась в Серию А, но пока не впечатляет своей игрой. В межсезонье состав «Атлетико Гойаненсе» заметно изменился, игра стала намного более атакующей, но пока баланса особо не видно.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: сейчас «Атлетико Паранаэнсе» идет в бразильской Серии А на шестой строчке с 22 очками. Команда в этом сезоне нацеливается на очень серьезные места после назначения на пост главного тренера Куки, но он недавно ушел.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 14-м туре на своем поле «Атлетико Паранаэнсе» уступил «Сан-Пауло» со счетом 1:2. Первый тайм завершился ничейным исходом, но после перерыва соперник играл чуть лучше и смог увезти три очка из Параны. Единственный мяч забил Фернандиньо.

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    Ранее была выездная победа над «Виторией» (1:0) и поражение от «Крузейро» (0:2).

    Не сыграют: не будет двух основных вратарей: Бенто (Кубок Америки) и Лео Линк (красная в прошлой игре), Каноббио на Кубке Америки, Никао и Куэлльо травмированы.

    Состояние команды: начинал сезон «Атлетико Паранаэнсе» с очень именитым Кукой, который не так давно приводил к золоту «Атлетико Минейро» с Халком, но недавно он покинул клуб и сейчас его возглавляет временщик Жука, а руководство ищет сильного тренера.

    Статистика для ставок

    • В 2022 году «Атлетико Гойаненсе» дома сыграл вничью со счетом 1:1

    • На своем поле «Атлетико Паранаэнсе» разгромил соперника — 4:1

    • «Атлетико Гойаненсе» не знает побед уже пять матчей, за это время «Атлетико Паранаэнсе» имеет такие показатели 1+2=2-

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико Гойаненсе» дают 2,24, а на «Атлетико Паранаэнсе» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: хозяева давно не побеждали и прекрасно понимают, что у них появился шанс взять три очка с учетом всех потерь в составе «Атлетико Паранаэнсе». Гости пока находятся на перепутье и ждут назначения нового тренера. Стоит ждать голов.

    Ставка: обе забьют за 2,0.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант через тотал.

    Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 2,7.

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    «Атлетико Гойаненсе» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на футбол. Голы тут будут
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