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    «Мурас Юнайтед» быстро возьмет свое

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    Прогноз и ставки на «Мурас Юнайтед» — «Алга»
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    «Мурас Юнайтед»
    24 июня в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Алга». Начало игры — в 15:00 мск. «Мурас Юнайтед» — «Алга»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 24 Июня 2024 года

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
    •  Мурас Юнайтед 15:00 Алга

    Алга

  • Бишкек
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    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» нынче сражается за самые высокие места. На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Мурас Юнайтед» всего на один пункт отстает от медальной зоны. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч: 20 мячей в 10 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Мурас Юнайтед» дома уступил «Алаю» (1:2).

    Причем до того команда учинила разгром «Таланту» (4:0). Да и «Алдиер» удалось одолеть с минимальным счетом.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно монолитно. До последней коллизии она выиграла трижды кряду.

    Матчи с «Алгой» для команды исторически складываются успешно. Из четырех очных поединков «Мурас Юнайтед» выиграл 1 раз при 3 паритетах.

    Несомненно, номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и оппонент явно не блещет в плане надежности тылов.

    «Алга»

    Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Алга» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Алга» имеет проблемы в плане надежности тылов. В 11 поединках чемпионата команда пропустила уже 25 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Алга» уступила «Абдыш-Ата» (1:3).

    Причем до того команда нанесла поражение «Кыргызалтыну» (1:0). А вот встреча с «Алаем» зачетных баллов не принесла — поражение 1:4.

    Нынешний отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и вообще, стабильности в игре команды не найдешь днем с огнем.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алга» выглядит крайне неуверенно. Да и в среднем команда забивает гол за матч.

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    В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь однажды. В них «Алга» настреляла всего 3 мяча при 14 пропущенных.

    Притом, что проиграла «Алга» уже в 8 матчах из 11. Так что нужно срочно набирать очки, дабы не скатиться на последнее место.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. Вот только пропускает команда уж чересчур легко.

    Статистика для ставок

    • «Мурас Юнайтед» до последней коллизии выиграл 3 раза кряду

    • «Алга» пропускает в среднем более 2 голов за матч

    • «Мурас Юнайтед» еще никогда не проигрывал «Алге»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Мурас Юнайтед» намерен вернуться на победный путь, и явно быстро воспользуется проблемами соперника в обороне.

    Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.33

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    «Мурас Юнайтед» — «Алга». 24 июня в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Алга». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Алга» с коэффициентом 2.07.
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