ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасАлькарас выиграл «Ролан Гаррос»! Топ-10 событий главного турнира на грунте Матео КассьерраЗаслуженные овации. Топ-7 главных героев сезона РПЛ Лука МодричНа пути к Евро. Фейерверка не будет, Модрич дал урок португальцам, суровый приговор от Леманна
  • 00:19
    • Франция и Канада сыграли вничью
  • 23:48
    • Италия минимально победила Боснию и Герцеговину
  • 23:14
    • Ферстаппен победил на Гран-при Канады
  • 20:38
    • Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос»
  • 19:00
    • Мбаппе не сыграет против Канады из-за повреждения
    Все новости спорта

    «Спорт Ресифи» начнет без раскачки

    «Спорт Ресифи» — «Пайсанду». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 11 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Спорт Ресифи» — «Пайсанду»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спорт Ресифи»
    11 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Спорт Ресифи» и «Пайсанду». Начало игры — в 03:30 мск. «Спорт Ресифи» — «Пайсанду»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Спорт Ресифи»

    Турнирное положение: «Спорт Ресифи» нынче ходит в середняках второго по силе бразильского дивизиона. Сейчас команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спорт Ресифи» лишь на 3 очка отстает от квартета лидеров. Да и выиграла команда лишь в 4 матчах из 7.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Спорт Ресифи» по всем статьям уступил «Гоясу» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спорт Ресифи» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 10 пропущенных.

    Причем команда не может выиграть в 2 матчах кряду. Зато в Кубке Бразилии ей удалось продвинуться в 1/8 финала.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Спорт Ресифи» смотрится бледновато. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

    Матчи против «Пайсанду» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Спорт Ресифи» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева постараются вернуться в победную обитель. Да и потенциал у команды явно для борьбы за выход в Серию A.

    «Пайсанду»

    Турнирное положение: «Пайсанду» выдал слабоватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Пайсанду» в 8 матчах забил всего 6 мячей. Да и гандикап от опасной зоны составляет лишь один балл.

  • Без «отпускного настроения». Сборная России нашла мотивацию на разгром Беларуси
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России в товарищеском матче с белорусами
  • 08/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Пайсанду» уверенно переиграл «Америку Минейро» (2:0).

    До того команда переиграла еще и «Вила Нову» (4:0). А вот поединок с «Гуарани» завершился сухим паритетом.

    В пяти последних матчах «Пайсанду» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей в ворота соперников при одном пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Пайсанду» выглядит довольно выгодно. Да и пора бы команде выбираться из низов таблицы.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При этом «Пайсанду» не пропускает уже 4 матча кряду. Да и в атаке команда прибавляет с каждым поединком.

    Вот только стартовые потери очков пока еще ощущаются. Да и пропускает «Пайсанду» в среднем гол за матч.

    Наверняка номинальные гости будут действовать в привычном для себя стиле. Надежные тылы помогут команде разжиться баллами.

    Статистика для ставок

    • «Пайсанду» не пропускает в 4 матчах кряду

    • «Спорт Ресифи» проиграл в 2 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем пропускают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спорт Ресифи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.83.

    Прогноз: Хозяева намерены побороться за повышение в классе, и уж точно будут активны в атаке.

    «Спорт Ресифи» явно постарается побороться за выход в элиту, и уж точно начнут матч агрессивно.

    Ставка: Победа «Спорт Ресифи» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок в итоге завершится ничьей.

    Ставка: Ничья за 4.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Понте-Прета
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Меньшик — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гоффен — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Офнер — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кепфер — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алга — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чехия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Польша — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.08
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спорт Ресифи» — «Пайсанду». 11 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Спорт Ресифи» и «Пайсанду». Начало игры — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Спорт Ресифи» — «Пайсанду» с коэффициентом 2.12.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры