11 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Спорт Ресифи» и «Пайсанду». Начало игры — в 03:30 мск. «Спорт Ресифи» — «Пайсанду»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спорт Ресифи»

Турнирное положение: «Спорт Ресифи» нынче ходит в середняках второго по силе бразильского дивизиона. Сейчас команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Спорт Ресифи» лишь на 3 очка отстает от квартета лидеров. Да и выиграла команда лишь в 4 матчах из 7.

Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Спорт Ресифи» по всем статьям уступил «Гоясу» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спорт Ресифи» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 10 пропущенных.

Причем команда не может выиграть в 2 матчах кряду. Зато в Кубке Бразилии ей удалось продвинуться в 1/8 финала.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Спорт Ресифи» смотрится бледновато. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Матчи против «Пайсанду» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Спорт Ресифи» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева постараются вернуться в победную обитель. Да и потенциал у команды явно для борьбы за выход в Серию A.

«Пайсанду»

Турнирное положение: «Пайсанду» выдал слабоватый старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Пайсанду» в 8 матчах забил всего 6 мячей. Да и гандикап от опасной зоны составляет лишь один балл.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Пайсанду» уверенно переиграл «Америку Минейро» (2:0).

До того команда переиграла еще и «Вила Нову» (4:0). А вот поединок с «Гуарани» завершился сухим паритетом.

В пяти последних матчах «Пайсанду» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей в ворота соперников при одном пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Пайсанду» выглядит довольно выгодно. Да и пора бы команде выбираться из низов таблицы.

При этом «Пайсанду» не пропускает уже 4 матча кряду. Да и в атаке команда прибавляет с каждым поединком.

Вот только стартовые потери очков пока еще ощущаются. Да и пропускает «Пайсанду» в среднем гол за матч.

Наверняка номинальные гости будут действовать в привычном для себя стиле. Надежные тылы помогут команде разжиться баллами.

Статистика для ставок

«Пайсанду» не пропускает в 4 матчах кряду

«Спорт Ресифи» проиграл в 2 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спорт Ресифи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.83.

Прогноз: Хозяева намерены побороться за повышение в классе, и уж точно будут активны в атаке.

«Спорт Ресифи» явно постарается побороться за выход в элиту, и уж точно начнут матч агрессивно.

Ставка: Победа «Спорт Ресифи» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок в итоге завершится ничьей.

Ставка: Ничья за 4.00