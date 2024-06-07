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    Подвинет ли Кения Габон в отборе на ЧМ-2026?

    Кения — Бурунди. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 7 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Кения — Бурунди
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    Майкл Олунга
    В рамках 3-го тура африканской квалификации чемпионата мира 7 июня пройдет матч Кения — Бурунди. Начало — 16:00 (мск). Кения — Бурунди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 07 Июня 2024 года

    Кения

  • Найроби
    •  Кения 16:00 Бурунди

    Бурунди

  • Бужумбура
    •

    Кения

    Турнирное положение: Кения занимает третье место в своей отборочной группе африканского отбора по итогам двух туров.

    Команда набрала три очка и имеет разницу мячей 6-2. Она отстает от второй позиции, которая может вывести в следующий раунд квалификации, на три балла. Ее сейчас занимает Габон.

    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала победу на своем поле Зимбабве (3:1).

    Этот успех оформил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на отбор на мундиаль и товарищеские встречи этого года.

    Все прогнозы на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах (квалификация ЧМ-2026 и контрольные игры) Кения проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.

    Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но в то же время, они все же позволяют сопернику рассчитывать на ничью.

    Масуд Джума и Майкл Олунга — лучшие бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Бурунди

    Турнирное положение: Бурунди занимает четвертое место в своей отборочной группе африканского отбора по итогам двух туров.

    Команда набрала три очка и имеет разницу мячей 4-4. Она также отстает от второй позиции, которая может вывести в следующий раунд квалификации, на три балла.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Ботсваной (0:0) на своем поле.

    Эта мировая прервала серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию на мундиаль и контрольные игры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах (в рамках отбора на ЧМ-2026 и товарищеских встреч) Бурунди ни разу не выиграл при одной ничьих и трех поражениях.

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    Очевидно, что такая форма не сулит гостям особых шансов на очки, так что увезти ничью будет коллективу за счастье.

    Абеди Бигиримана — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат мира с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчеах Кении забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Кения выиграла

    • в трех последних матчах Бурунди хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Кения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.15, победа Бурунди — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.52.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. Они все же превосходят соперника по классу.

    При этом в трех из четырех последних матчей гости проиграли.

    Ставка: Кения победит за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти последних их матчах было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50.

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    Кения — Бурунди. В рамках 3-го тура африканской квалификации чемпионата мира 7 июня пройдет матч Кения — Бурунди. Начало — 16:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Кения — Бурунди с коэффициентом 2.07.
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