Кения
Бурунди
Кения
Турнирное положение: Кения занимает третье место в своей отборочной группе африканского отбора по итогам двух туров.
Команда набрала три очка и имеет разницу мячей 6-2. Она отстает от второй позиции, которая может вывести в следующий раунд квалификации, на три балла. Ее сейчас занимает Габон.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала победу на своем поле Зимбабве (3:1).
Этот успех оформил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на отбор на мундиаль и товарищеские встречи этого года.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах (квалификация ЧМ-2026 и контрольные игры) Кения проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но в то же время, они все же позволяют сопернику рассчитывать на ничью.
Масуд Джума и Майкл Олунга — лучшие бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Бурунди
Турнирное положение: Бурунди занимает четвертое место в своей отборочной группе африканского отбора по итогам двух туров.
Команда набрала три очка и имеет разницу мячей 4-4. Она также отстает от второй позиции, которая может вывести в следующий раунд квалификации, на три балла.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Ботсваной (0:0) на своем поле.
Эта мировая прервала серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию на мундиаль и контрольные игры.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах (в рамках отбора на ЧМ-2026 и товарищеских встреч) Бурунди ни разу не выиграл при одной ничьих и трех поражениях.
Очевидно, что такая форма не сулит гостям особых шансов на очки, так что увезти ничью будет коллективу за счастье.
Абеди Бигиримана — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат мира с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчеах Кении забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах Кения выиграла
- в трех последних матчах Бурунди хотя бы одна команда не забивала.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Кения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.15, победа Бурунди — в 3.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.52.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. Они все же превосходят соперника по классу.
При этом в трех из четырех последних матчей гости проиграли.
Ставка: Кения победит за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти последних их матчах было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50.