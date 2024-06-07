В рамках 3-го тура африканской квалификации чемпионата мира 7 июня пройдет матч Кения — Бурунди. Начало — 16:00 (мск). Кения — Бурунди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кения

Турнирное положение: Кения занимает третье место в своей отборочной группе африканского отбора по итогам двух туров.

Команда набрала три очка и имеет разницу мячей 6-2. Она отстает от второй позиции, которая может вывести в следующий раунд квалификации, на три балла. Ее сейчас занимает Габон.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала победу на своем поле Зимбабве (3:1).

Этот успех оформил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на отбор на мундиаль и товарищеские встречи этого года.

Все прогнозы на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах (квалификация ЧМ-2026 и контрольные игры) Кения проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но в то же время, они все же позволяют сопернику рассчитывать на ничью.

Масуд Джума и Майкл Олунга — лучшие бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Бурунди

Турнирное положение: Бурунди занимает четвертое место в своей отборочной группе африканского отбора по итогам двух туров.

Команда набрала три очка и имеет разницу мячей 4-4. Она также отстает от второй позиции, которая может вывести в следующий раунд квалификации, на три балла.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Ботсваной (0:0) на своем поле.

Эта мировая прервала серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию на мундиаль и контрольные игры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах (в рамках отбора на ЧМ-2026 и товарищеских встреч) Бурунди ни разу не выиграл при одной ничьих и трех поражениях.

Очевидно, что такая форма не сулит гостям особых шансов на очки, так что увезти ничью будет коллективу за счастье.

Абеди Бигиримана — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат мира с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчеах Кении забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Кения выиграла

в трех последних матчах Бурунди хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Кения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.15, победа Бурунди — в 3.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.52.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. Они все же превосходят соперника по классу.

При этом в трех из четырех последних матчей гости проиграли.

Ставка: Кения победит за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти последних их матчах было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50.