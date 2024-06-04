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    Как Швейцария начнет подготовку к Евро-2024?

    Швейцария — Эстония. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 июня 2024 года

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    Зеки Абдуни
    В рамках товарищеского матча 4 июня пройдет игра Швейцария — Эстония. Начало — 21:15 (мск). Швейцария — Эстония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Июня 2024 года

    Швейцария

  • Берн
    •  Швейцария 21:15 Эстония

    Эстония

  • Таллин
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    Швейцария

    Турнирное положение: Швейцария успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    По итогам 10-ти матчей команда набрала 17 очков и опередила своего ближайшего преследователя Израиль на два балла, а также на пять очков отстала от победителя секстета Румынии.

    Швейцария — Эстония: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала на выезде победу над Ирландией (1:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию в пять поединков, которые пришлись на квалификацию отбора на Евро-2024 и товарищеские встречи.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Швейцария выиграла лишь раз при четырех ничьих и одном поражении.

    Очевидно, что такие результаты говорят о не лучшей форме хозяев, хотя уровень соперника все же позволяет им рассчитывать на вторую победу кряду.

    Зеки Абдуни — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с шестью голами.

    Эстония

    Турнирное положение: Эстония не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла последнее, пятое место в группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала лишь один балл. В то же время, пробиться через плей-офф благодаря успехам в Лиге наций ей не удалось из-за поражения в полуфинале Польше (1:5).

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи уступила Финляндии (1:2) на чужом поле.

    Это поражение продлило серию поражений коллектива до пяти поединков, которые пришлись на квалификацию континентального первенства, включая плей-офф, и контрольные игры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 13 матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Эстония ни разу не выиграла при 11 поражениях и двух ничьих.

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    Очевидно, что такая форма вряд ли сулит гостям даже ничью, хотя не лучшее состояние соперника все же может позволить им не проиграть.

    Рауно Саппинен — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей Швейцария не выиграла

    • в пяти последних матчах Швейцарии было забито меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчей Эстонии было забито больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.15. Ничья — в 8.22, победа Эстонии — в 18.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.36 и 2.81.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды. В этих же их поединках забивали больше 2,5 голов.

    И хотя ни один из этих раскладов не сыграл в трех последних матчах хозяев, их небезгрешность в оборони и фактор более слабой сборной Эстонии должна сыграть тут решающую роль.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: Швейцария выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

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    Швейцария — Эстония. В рамках товарищеского матча 4 июня пройдет игра Швейцария — Эстония. Начало — 21:15 (мск). / Ставка и прогноз на матч Швейцария — Эстония с коэффициентом 2.05.
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