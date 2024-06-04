В рамках товарищеского матча 4 июня пройдет игра Швейцария — Эстония. Начало — 21:15 (мск). Швейцария — Эстония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцария успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

По итогам 10-ти матчей команда набрала 17 очков и опередила своего ближайшего преследователя Израиль на два балла, а также на пять очков отстала от победителя секстета Румынии.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала на выезде победу над Ирландией (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию в пять поединков, которые пришлись на квалификацию отбора на Евро-2024 и товарищеские встречи.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Швейцария выиграла лишь раз при четырех ничьих и одном поражении.

Очевидно, что такие результаты говорят о не лучшей форме хозяев, хотя уровень соперника все же позволяет им рассчитывать на вторую победу кряду.

Зеки Абдуни — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с шестью голами.

Эстония

Турнирное положение: Эстония не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла последнее, пятое место в группе.

По итогам восьми матчей команда набрала лишь один балл. В то же время, пробиться через плей-офф благодаря успехам в Лиге наций ей не удалось из-за поражения в полуфинале Польше (1:5).

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи уступила Финляндии (1:2) на чужом поле.

Это поражение продлило серию поражений коллектива до пяти поединков, которые пришлись на квалификацию континентального первенства, включая плей-офф, и контрольные игры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 13 матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Эстония ни разу не выиграла при 11 поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что такая форма вряд ли сулит гостям даже ничью, хотя не лучшее состояние соперника все же может позволить им не проиграть.

Рауно Саппинен — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Швейцария не выиграла

в пяти последних матчах Швейцарии было забито меньше 2,5 голов

в трех последних матчей Эстонии было забито больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.15. Ничья — в 8.22, победа Эстонии — в 18.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.36 и 2.81.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды. В этих же их поединках забивали больше 2,5 голов.

И хотя ни один из этих раскладов не сыграл в трех последних матчах хозяев, их небезгрешность в оборони и фактор более слабой сборной Эстонии должна сыграть тут решающую роль.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: Швейцария выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.80.