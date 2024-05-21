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    «Арарат-Армения» учинит разгром «Шираку»

    «Арарат-Армения» — «Ширак». Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 21 мая 2024 года

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    «Арарат-Армения»
    21 мая в 35-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Арарат-Армения» и «Ширак». Начало игры — в 19:00 мск. «Арарат-Армения» — «Ширак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 21 Мая 2024 года

    Арарат-Армения

  • Ереван
    •  Арарат-Армения 19:00 Ширак

    Ширак

  • Гюмри
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    «Арарат-Армения»

    Турнирное положение: «Арарат-Армения» уже вряд ли поднимется выше бронзовых медалей. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Арарат-Армения» за 2 тура до финиша отстает на 5 очков от идущего вторым «Пюника». Да и пропускает команда в среднем около гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда выпала из чемпионской гонки. «Арарат-Армения» уступил «Ноа» (1:2).

    Причем до того команда завоевала Кубок Армении. В финале в серии пенальти был обыгран «Урарту».

    Вот только 7 поражений в чемпионате — явно многовато для одного из местных грандов. А вот забивает «Арарат-Армения» в среднем 2 гола за матч.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не добрала очков. Да и мотивация на финиш чемпионата потеряна.

    Матчи против «Ширака» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Арарат-Армения» выиграл все 5.

    В 8 последних очных встречах команда неизменно переигрывала «Ширак». Причем в двух последних ворота «Арарат-Армении» остались сухими.

    «Ширак»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите. Ныне «Ширак» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Ширак» не блещет результативностью. В 34 матчах игроки команды сумели отличиться 27 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Ширак» проиграл «Арарату» (0:1).

    Зато до того команда переиграла «Алашкерт» (3:2). Да и отрыв от опасной зоны составляет лишь 2 очка.

    Причем у «Ширака» жуткий календарь оставшихся матчей. Так что нужно цепляться хотя бы за какие-то очки.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ширак» выглядит неуверенно. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

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    Да и выиграл «Ширак» лишь в 8 матчах чемпионата. Причем пропускает команда не так уж часто: 44 мяча в 34 поединках.

    Более того, «Ширак» давненько не обыгрывала «Арарат-Армению». Последняя победа в очной встрече случилась еще 4 года назад.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. Команда вполне будет довольна даже ничейным результатом.

    Статистика для ставок

    • «Арарат-Армения» обыграл «Ширак» в 8 последних очных поединках

    • «Ширак» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Арарат-Армения» не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 4.97, а победа оппонента — в скромные 9.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.71 и 2.04.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Арарат-Армения» постарается прервать свою серию неудач, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Фора «Арарат-Армении» -2.5 за 3.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.71

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    «Арарат-Армения» — «Ширак». 21 мая в 35-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Арарат-Армения» и «Ширак». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Ширак» с коэффициентом 3.18.
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