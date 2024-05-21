21 мая в 35-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Арарат-Армения» и «Ширак». Начало игры — в 19:00 мск. «Арарат-Армения» — «Ширак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арарат-Армения»

Турнирное положение: «Арарат-Армения» уже вряд ли поднимется выше бронзовых медалей. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Арарат-Армения» за 2 тура до финиша отстает на 5 очков от идущего вторым «Пюника». Да и пропускает команда в среднем около гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда выпала из чемпионской гонки. «Арарат-Армения» уступил «Ноа» (1:2).

Причем до того команда завоевала Кубок Армении. В финале в серии пенальти был обыгран «Урарту».

Вот только 7 поражений в чемпионате — явно многовато для одного из местных грандов. А вот забивает «Арарат-Армения» в среднем 2 гола за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не добрала очков. Да и мотивация на финиш чемпионата потеряна.

Матчи против «Ширака» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Арарат-Армения» выиграл все 5.

В 8 последних очных встречах команда неизменно переигрывала «Ширак». Причем в двух последних ворота «Арарат-Армении» остались сухими.

«Ширак»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите. Ныне «Ширак» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Ширак» не блещет результативностью. В 34 матчах игроки команды сумели отличиться 27 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Ширак» проиграл «Арарату» (0:1).

Зато до того команда переиграла «Алашкерт» (3:2). Да и отрыв от опасной зоны составляет лишь 2 очка.

Причем у «Ширака» жуткий календарь оставшихся матчей. Так что нужно цепляться хотя бы за какие-то очки.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ширак» выглядит неуверенно. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Да и выиграл «Ширак» лишь в 8 матчах чемпионата. Причем пропускает команда не так уж часто: 44 мяча в 34 поединках.

Более того, «Ширак» давненько не обыгрывала «Арарат-Армению». Последняя победа в очной встрече случилась еще 4 года назад.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. Команда вполне будет довольна даже ничейным результатом.

Статистика для ставок

«Арарат-Армения» обыграл «Ширак» в 8 последних очных поединках

«Ширак» в среднем забивает менее гола за матч

«Арарат-Армения» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 4.97, а победа оппонента — в скромные 9.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.71 и 2.04.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

«Арарат-Армения» постарается прервать свою серию неудач, и наверняка будет действовать с позиции силы.

Ставка: Фора «Арарат-Армении» -2.5 за 3.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.71