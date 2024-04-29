«Эштрела» на своем поле примет «Фаренсе» в 31-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 29 апреля, начало — в 22:15 по мск. «Эштрела» — «Фаренсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эштрела»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице португальского первенства «Эштрела» с 29 набранными очками идет на 15 строке и всего на пункт опережает красную зону.

Коллектив за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, 11 раз сыграл вничью и 13 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 32:46.

Последние матчи: В своей последнем проведенном поединке чемпионата «трехцветные» на выезде поделили очки с «Боавиштой», сыграв 1:1. И эта мировая стала для них третьей кряду. Ранее они сыграли вничью по 2:2 с «Морейренси» в гостях и с «Риу Аве» дома.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: За минувшие десять встреч чемпионата страны «Эштрела» смогла добиться всего лишь двух выигрышей. Еще за этот период она расписала пять мировых и трижды уступала. К данной же игре команда подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой было четыре мировые и только раз за этот период она не смогла забить.

«Фаренсе»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице клуб из города Фару с 31 баллом находится в середине, но опасную зону опережает лишь на три пункта.

«Фаренсе» за всю дистанцию смог отпраздновать восемь викторий, семь раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, забил 39 голов, а пропустил на пять мячей больше.

Последние матчи: В прошлом туре «львы» на своем поле потерпели фиаско от «Бенфики» со счетом 1:3, а игровым дне ранее они в гостях смогли расписать мировую с «Виторией Гимарайнш» 1:1, а перед этим дома справились с «Боавиштой», обыграв ее со счетом 2:0.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Фаренсе» в отрезке минувших 11 встреч чемпионата смог добыть лишь одну викторию. Четыре поединка в этот период он еще свел вничью и потерпел шесть поражений. Однако за все это время коллектив только в одном случае уходил с поля без забитого гола.

Статистика для ставок

«Эштрела» дома проиграли лишь раз за пять минувших игр при двух выигрышах

«Фаренсе» на выезде не может победить на протяжении шести минувших встреч, проиграв четыре из них

Три предыдущие очные игры между этими клубами завершился вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эштрелы» — 2.12, победа «Фаренсе» — 3.42, ничья — 3.48.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.82 соответственно.

Прогноз: Здесь ставим на викторию «Эштрелы», ведь она более нуждается в очках и будет нацелена только на победа, да и к тому же играет дома, где выступает вполне неплохо, а вот «Фаренсе» в гостях откровенно слаб.

Рекомендуемая ставка: победа «Эштрелы» за 2.12.

Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой тотал и обмен голами, ведь данные команды зачастую выдают весьма результативные игры.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.34.