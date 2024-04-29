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    Прервет ли «Эштрела» серию без побед?

    «Эштрела» — «Фаренсе». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 29 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Фаренсе»
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    «Эштрела»
    «Эштрела» на своем поле примет «Фаренсе» в 31-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 29 апреля, начало — в 22:15 по мск. «Эштрела» — «Фаренсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 29 Апреля 2024 года
    Эштрела
  • Португалия. Примера
    •  Эштрела 22:15 Фаренсе Фаренсе
  • Португалия. Примера
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    «Эштрела»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице португальского первенства «Эштрела» с 29 набранными очками идет на 15 строке и всего на пункт опережает красную зону.

    Коллектив за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, 11 раз сыграл вничью и 13 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 32:46.

    Последние матчи: В своей последнем проведенном поединке чемпионата «трехцветные» на выезде поделили очки с «Боавиштой», сыграв 1:1. И эта мировая стала для них третьей кряду. Ранее они сыграли вничью по 2:2 с «Морейренси» в гостях и с «Риу Аве» дома.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: За минувшие десять встреч чемпионата страны «Эштрела» смогла добиться всего лишь двух выигрышей. Еще за этот период она расписала пять мировых и трижды уступала. К данной же игре команда подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой было четыре мировые и только раз за этот период она не смогла забить.

    «Фаренсе»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице клуб из города Фару с 31 баллом находится в середине, но опасную зону опережает лишь на три пункта.

    «Фаренсе» за всю дистанцию смог отпраздновать восемь викторий, семь раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, забил 39 голов, а пропустил на пять мячей больше.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «львы» на своем поле потерпели фиаско от «Бенфики» со счетом 1:3, а игровым дне ранее они в гостях смогли расписать мировую с «Виторией Гимарайнш» 1:1, а перед этим дома справились с «Боавиштой», обыграв ее со счетом 2:0.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Фаренсе» в отрезке минувших 11 встреч чемпионата смог добыть лишь одну викторию. Четыре поединка в этот период он еще свел вничью и потерпел шесть поражений. Однако за все это время коллектив только в одном случае уходил с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • «Эштрела» дома проиграли лишь раз за пять минувших игр при двух выигрышах

    • «Фаренсе» на выезде не может победить на протяжении шести минувших встреч, проиграв четыре из них

    • Три предыдущие очные игры между этими клубами завершился вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эштрелы» — 2.12, победа «Фаренсе» — 3.42, ничья — 3.48.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: Здесь ставим на викторию «Эштрелы», ведь она более нуждается в очках и будет нацелена только на победа, да и к тому же играет дома, где выступает вполне неплохо, а вот «Фаренсе» в гостях откровенно слаб.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эштрелы» за 2.12.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой тотал и обмен голами, ведь данные команды зачастую выдают весьма результативные игры.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.34.

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    Ставка и прогноз на матч «Эштрела» — «Фаренсе» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Эштрела» серию без побед?
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