В 27-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Хайденхайма». Поединок состоится 31 марта и начнется в 18:30 по мск. «Штутгарт» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: С 56 очками «Штутгарт» идет третьим в таблице. От первых двух строк он отстает существенно, а пятое место обходит на семь пунктов.

Дружина Себастьяна Хёнесса в текущем первенстве выиграла 18 встреч из 26 проведенных, два раза сыграла вничью и шесть встреч проиграла, разница мячей — 60:31.

Штутгарт — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.286.3010.00Бонус$9500

Последние матчи: В минувшем туре первенства «швабы» на выезде разгромили «Хоффенхайм» со счетом 3:0, забив еще в первой половине дважды. Игровым днем ранее они на своем поле одолели берлинский «Унион» 2:0.

Не сыграют: Дэн-Аксель Загаду, Николас Нарти и Антони Руо пребывают в лазарете.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: К предстоящему поединку «Штутгарт» подходит просто в отличной форме. «Автозаводцы» не проигрываю в чемпионате уже на протяжении восьми встреч. За это время они выиграли семь раз и расписали одну мировую. И только раз за этот период коллектив забивал меньше двух голов за игру.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице немецкого первенства коллектив Франка Шмидта с 29 очками находится в середине и на десять баллов опережает опасную зону.

«Хайденхайм» за всю дистанцию добился семи выигрышей, восемь встреч свел вничью и 11 раз уступал, разница мячей составляет 35:44.

Последние матчи: «Красно-синие» в своей последней игре в рамках Бундеслиги расписали на своем поле мировую против гладбахской «Боруссии» 1:1, а до этого проиграли два матча подряд, но оба раза с минимальной разницей.

Не сыграют: Лазарет команды переполнен, но в основной массе там находятся игроки не основы.

Состояние команды: «Хайденхайм» в чемпионате не может выиграть вот уже на протяжении пяти минувших игр. За этот период команда расписала три мировые и дважды уступала. Выиграть же коллектив смог только раз за десять встреч первенства и пять матчей в этот период он свел вничью.

Статистика для ставок

«Штутгарт» в этом сезоне на своем поле выиграл десять встреч из 13 проведенных и непременно забивал в каждом поединке

«Хайденхайм» в гостях проиграл только раз за последние шесть встреч при трех ничьих и двух победах

«Штутгарт» дома выиграл у «Хайденхайма» в четырех из пяти предыдущих очных поединках

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.29, победа «Хайденхайма» — 10.50, ничья — 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.44 и 3.00 соответственно.

Прогноз: «Штутгарт» при своих зрителях наверняка справится с предстоящим противником, которого он дома обыграл в четырех из пяти последних очных встреч. Так что ставим здесь на викторию хозяев и ожидаем, что они смогут пробить фору в -1,5 гола.

Рекомендуемая ставка: победа «Штутгарта» с форой (-1,5) за 1.80.

Прогноз: И также ставим еще на то, что «швабы», которые на своем поле забивают в каждом матче и немало, смогут и в этой игре порадовать результативностью и провести в ворота соперника больше двух мячей.

Ставка: ИТ «Штутгарта» больше 2,5 гола за 1.95.