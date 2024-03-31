«Клермон»
Турнирное положение: «Клермон» занимает последнюю 18-ю позицию с 20 очками. Он забил 19 мячей, тогда как 43 гола пропустил в свои ворота.
Команда отстает от безопасной 15-й строчки на шесть очков. Пять баллов ее отделяют до 16-й позиции — зоны плей-офф за право выступать в элитном дивизионе.
Клермон — Тулуза: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли конкурента в борьбе за выживание «Гавр» (2:1).
Эта победа прервала безвыигрышную серию клуба в восьми последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Кубок Франции.
Не сыграют: Кофрие, Беркани, Конате и Мабрук — травмированы, дисквалифицированы — Гастьен, Нету Боржес, Рашани.
Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Клермон» победил лишь раз при пяти поражениях и трех ничьих.
Очевидно, что с такой формой коллективу будет очень сложно не понизиться в классе, тем менее, шансы на спасение у него еще есть.
Шамар Николсон и Мухаммед Шам являются лучшими бомбардирами команды в Лиге 1 с четырьмя голами.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» занимает 11-е место с 29 очками. В его активе 29 забитых мячей, в пассиве — 36.
Команда опережает зону вылета на шесть очков, тогда как отрыв от зоны плей-офф за место в элитном дивизионе еще меньше — четыре балла.
Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели поражение от «Лиона» (2:3) на своем поле, хотя забили два мяча.
Эта неудача стала для клуба второй кряду в поединках, которые пришлись на французское первенство.
Не сыграют: Диарра — травмирован, дисквалифицированы — Спирингс, Доннум.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Тулуза» победила лишь два раза при двух поражениях и одной ничьей.
Понятно, что с такой формой коллектив всерьез рискует еще сильнее втянуться в борьбу за выживание в элитном дивизионе страны.
Тис Даллинга — самый результативный игрок команды в Лиге 1 текущего сезона с 10 голами, что позволяет ему быть шестым лучшим бомбардиром чемпионата.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Клермон» не выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Тулузы» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Тулузы» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.30, победа «Клермона» — в 3.15.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. При этом в двух из этих поединков было забито больше 3,5 голов.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяев зрители также видели больше 2,5 голов.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Тулузы» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30