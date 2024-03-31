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    Продолжатся ли поражения «Тулузы»?

    «Клермон» — «Тулуза». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Франции 31 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Тулуза»
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    «Тулуза» — фаворит матча
    «Клермон» — «Тулуза». Матч пройдет в рамках 27-го тура французской Лиги 1, начало — 16:00 (мск) «Клермон» — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Марта 2024 года
    Клермон
  • Клермон-Ферран
    •  Клермон 16:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
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    «Клермон»

    Турнирное положение: «Клермон» занимает последнюю 18-ю позицию с 20 очками. Он забил 19 мячей, тогда как 43 гола пропустил в свои ворота.

    Команда отстает от безопасной 15-й строчки на шесть очков. Пять баллов ее отделяют до 16-й позиции — зоны плей-офф за право выступать в элитном дивизионе.

    Клермон — Тулуза: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли конкурента в борьбе за выживание «Гавр» (2:1).

    Эта победа прервала безвыигрышную серию клуба в восьми последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Кубок Франции.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Кофрие, Беркани, Конате и Мабрук — травмированы, дисквалифицированы — Гастьен, Нету Боржес, Рашани.

    Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Клермон» победил лишь раз при пяти поражениях и трех ничьих.

    Очевидно, что с такой формой коллективу будет очень сложно не понизиться в классе, тем менее, шансы на спасение у него еще есть.

    Шамар Николсон и Мухаммед Шам являются лучшими бомбардирами команды в Лиге 1 с четырьмя голами.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» занимает 11-е место с 29 очками. В его активе 29 забитых мячей, в пассиве — 36.

    Команда опережает зону вылета на шесть очков, тогда как отрыв от зоны плей-офф за место в элитном дивизионе еще меньше — четыре балла.

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  • 19/03/2024

    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели поражение от «Лиона» (2:3) на своем поле, хотя забили два мяча.

    Эта неудача стала для клуба второй кряду в поединках, которые пришлись на французское первенство.

    Не сыграют: Диарра — травмирован, дисквалифицированы — Спирингс, Доннум.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Тулуза» победила лишь два раза при двух поражениях и одной ничьей.

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    Понятно, что с такой формой коллектив всерьез рискует еще сильнее втянуться в борьбу за выживание в элитном дивизионе страны.

    Тис Даллинга — самый результативный игрок команды в Лиге 1 текущего сезона с 10 голами, что позволяет ему быть шестым лучшим бомбардиром чемпионата.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Клермон» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Тулузы» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Тулузы» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.30, победа «Клермона» — в 3.15.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. При этом в двух из этих поединков было забито больше 3,5 голов.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев зрители также видели больше 2,5 голов.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Тулузы» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    Ставка и прогноз на матч «Клермон» — «Тулуза» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли поражения «Тулузы»?
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