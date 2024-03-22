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    Остановит ли Северная Ирландия Румынию?

    Румыния — Северная Ирландия. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Северная Ирландия
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    Румыния — фаворит матча
    В рамках товарищеского матча 22 марта пройдет игра Румыния — Северная Ирландия. Начало — 22:45 (мск). Румыния — Северная Ирландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 22 Марта 2024 года
    Румыния
  • Бухарест
    •  Румыния 22:45 Северная Ирландия Северная Ирландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа H
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    Румыния

    Турнирное положение: Румыния успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где выиграла свою группу с 22 очками.

    По итогам 10 матчей команда одержала шесть побед, четырежды сыграла вничью и ни разу не проиграла, опередив на пять баллов ближайшего преследователя Швейцарию.

    Румыния — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на Евро-2024 как раз последнюю и обыграла с минимальным счетом (1:0).

    Эта победа стала третьей кряду в поединках, которые также пришлись на квалификацию континентального первенства.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 11 матчах в разных турнирах Румыния ни разу не проиграла при семи победах и четырех ничьих.

    Очевидно, что такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех.

    Денис Алибец и Валентин Михайла — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 — у них по три гола.

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Северная Ирландия неудачно провела квалификацию на чемпионат Европы, где заняла предпоследниее, пятое место.

    По итогам 10 матчей команда набрала девять очков и опередила лишь Сан-Марино, который остался без баллов, тогда как четвертому Казахстану уступила девять пунктов.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на Евро-2024 обыграла Данию (2:0) на своем поле.

    Эта неудача прервала мини-серию поражений Ольстера в два поединка, которые также пришлись на отбора на континентальное первенство.

    Не сыграют: Дэйл Тэйлор — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах Северная Ирландия лишь дважды победила при семи поражениях и ни разу не сыграла вничью.

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    Очевидно, что такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, особенно против соперника, который пребывает в отличной форме.

    Дион Чарльз — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Румыния выиграла

    • в четырех из пяти последних матчей Румыния не пропустила

    • в пяти последних матчах Северной Ирландии хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа Северной Ирландии — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом они пропустили лишь раз и только в одном матче.

    При этом в семи из девяти последних матчей гости проиграли.

    Ставка: Румыния выиграет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют больше 1,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: индивидуальный тотал Румынии больше 1,5 голов за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч Румыния — Северная Ирландия с коэффициентом 1.80. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли Северная Ирландия Румынию?
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