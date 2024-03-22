В рамках товарищеского матча 22 марта пройдет игра Румыния — Северная Ирландия. Начало — 22:45 (мск). Румыния — Северная Ирландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Румыния

Турнирное положение: Румыния успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где выиграла свою группу с 22 очками.

По итогам 10 матчей команда одержала шесть побед, четырежды сыграла вничью и ни разу не проиграла, опередив на пять баллов ближайшего преследователя Швейцарию.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на Евро-2024 как раз последнюю и обыграла с минимальным счетом (1:0).

Эта победа стала третьей кряду в поединках, которые также пришлись на квалификацию континентального первенства.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 11 матчах в разных турнирах Румыния ни разу не проиграла при семи победах и четырех ничьих.

Очевидно, что такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех.

Денис Алибец и Валентин Михайла — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 — у них по три гола.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия неудачно провела квалификацию на чемпионат Европы, где заняла предпоследниее, пятое место.

По итогам 10 матчей команда набрала девять очков и опередила лишь Сан-Марино, который остался без баллов, тогда как четвертому Казахстану уступила девять пунктов.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на Евро-2024 обыграла Данию (2:0) на своем поле.

Эта неудача прервала мини-серию поражений Ольстера в два поединка, которые также пришлись на отбора на континентальное первенство.

Не сыграют: Дэйл Тэйлор — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах Северная Ирландия лишь дважды победила при семи поражениях и ни разу не сыграла вничью.

Очевидно, что такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, особенно против соперника, который пребывает в отличной форме.

Дион Чарльз — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Румыния выиграла

в четырех из пяти последних матчей Румыния не пропустила

в пяти последних матчах Северной Ирландии хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.50, победа Северной Ирландии — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом они пропустили лишь раз и только в одном матче.

При этом в семи из девяти последних матчей гости проиграли.

Ставка: Румыния выиграет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют больше 1,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: индивидуальный тотал Румынии больше 1,5 голов за 2.10.