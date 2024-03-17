В рамках 29-го тура чемпионата Италии 17 марта пройдет матч «Верона» — «Милан». Начало — 17:00 (мск). «Верона» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: Веронцы в нынешнем сезоне бьются за выживание. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Верона» весьма скромно выглядит в плане реализации. В 28 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 25 мячей в ворота соперников.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три важных очка. «Верона» переиграла «Лечче» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

Более того, в двух своих последних поединках веронцы победили. Так еще и свои ворота команда смогла оставить сухими.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Серию А

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Верона» выглядит довольно уверенно. Команда уже поднялась из опасной зоны.

Матчи против «Милан» для команды исторически складываются просто ужасно. В 6 последних очных поединках «Верона» проиграла.

При этом «Верона» добыла последнюю викторию над «россонери» еще 6 лет назад. Да и сейчас хозяевам придется очень сложно.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» в нынешнем сезоне пытается бороться за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 2 строчке таблицы.

Причем «Милан» отстает от лидера «Интера» на целых 16 очков. Да и пропускает команда частенько: 32 мяча в 28 поединках Серии А.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла трудовые три очка. «Милан» дома переиграл «Эмполи» (1:0).

После того миланцы переиграли еще и пражскую «Славию» (3:1) в Лиге Европы. Причем эта победа стала для команды уже четвертой.

Вообще, сейчас «Милан» находится в приличных кондициях. Лидеры блистают, да и заменить их есть кем.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Милан» выглядит весьма симпатично. Впрочем, за Скудетто побороться уже не получится.

А вот закрепиться на 2 месте «россонери» по силам. Вот только отрыв от идущего следом «Ювентуса» минимальный.

На месте и лидер атак команды Оливье Жиру. Опытнейший француз наколотил уже 12 мячей в ворота соперников.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Милан» явно сильнее веронцев, которых к тому же традиционно обыгрывает.

Статистика для ставок

Веронцы проиграли «Милану» в 6 последних очных встречах

«Милан» выиграл в 4 своих последних матчах

Последний раз «Верона» обыгрывала миланцев 6 лет назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 5.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.07 и 1.88.

Прогноз: «Милан» сейчас на ходу, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Гости проводят весьма продуктивный цикл, и наверняка постараются быстро найти бреши в обороне веронцев.

Ставка: Победа «Милана» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07