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    «Милан» быстро обуздает веронцев

    «Верона» — «Милан». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Серия А, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Милан»
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    Оливье Жиру
    В рамках 29-го тура чемпионата Италии 17 марта пройдет матч «Верона» — «Милан». Начало — 17:00 (мск). «Верона» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Марта 2024 года
    Верона
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    •  Верона 17:00 Милан Милан
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    «Верона»

    Турнирное положение: Веронцы в нынешнем сезоне бьются за выживание. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Верона» весьма скромно выглядит в плане реализации. В 28 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 25 мячей в ворота соперников.

    Верона — Милан: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три важных очка. «Верона» переиграла «Лечче» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

    Более того, в двух своих последних поединках веронцы победили. Так еще и свои ворота команда смогла оставить сухими.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Верона» выглядит довольно уверенно. Команда уже поднялась из опасной зоны.

    Матчи против «Милан» для команды исторически складываются просто ужасно. В 6 последних очных поединках «Верона» проиграла.

    При этом «Верона» добыла последнюю викторию над «россонери» еще 6 лет назад. Да и сейчас хозяевам придется очень сложно.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» в нынешнем сезоне пытается бороться за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 2 строчке таблицы.

    Причем «Милан» отстает от лидера «Интера» на целых 16 очков. Да и пропускает команда частенько: 32 мяча в 28 поединках Серии А.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла трудовые три очка. «Милан» дома переиграл «Эмполи» (1:0).

    После того миланцы переиграли еще и пражскую «Славию» (3:1) в Лиге Европы. Причем эта победа стала для команды уже четвертой.

    Вообще, сейчас «Милан» находится в приличных кондициях. Лидеры блистают, да и заменить их есть кем.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Милан» выглядит весьма симпатично. Впрочем, за Скудетто побороться уже не получится.

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    А вот закрепиться на 2 месте «россонери» по силам. Вот только отрыв от идущего следом «Ювентуса» минимальный.

    На месте и лидер атак команды Оливье Жиру. Опытнейший француз наколотил уже 12 мячей в ворота соперников.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Милан» явно сильнее веронцев, которых к тому же традиционно обыгрывает.

    Статистика для ставок

    • Веронцы проиграли «Милану» в 6 последних очных встречах

    • «Милан» выиграл в 4 своих последних матчах

    • Последний раз «Верона» обыгрывала миланцев 6 лет назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 5.06.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.07 и 1.88.

    Прогноз: «Милан» сейчас на ходу, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Гости проводят весьма продуктивный цикл, и наверняка постараются быстро найти бреши в обороне веронцев.

    Ставка: Победа «Милана» в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.07

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    Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Милан» с коэффициентом 2.28. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. «Милан» быстро обуздает веронцев
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