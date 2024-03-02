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    Удачная гастроль франкфуртцев?

    «Хайденхайм» — «Айнтрахт». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Бундеслига, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Айнтрахт»
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    Марио Гетце
    В рамках 24-го тура чемпионата Германии 2 марта пройдет матч «Хайденхайм» — «Айнтрахт» Фр. Начало — 17:30 (мск). «Хайденхайм» — «Айнтрахт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Марта 2024 года
    Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» в нынешнем сезоне борется за выживание в элитном дивизионе. Сейчас команда находится на 10 месте таблицы.

    При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 23 матчах «Хайденхайм» пропустил уже 40 мячей.

    Хайденхайм — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним зачетным баллом. «Хайденхайм» расписал мировую с «Унионом» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хайденхайм» выиграл всего лишь однажды. Причем забила в них команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Гандикап от опасной зоны ныне измеряется 11 очками. Да и вообще, вылетать есть кому, так что «Хайденхайму» вполне по силам остаться в Бундеслиге.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: зимний цикл команда проводит относительно продуктивно. Например, ей удалось переиграть крепкий «Вердер» (2:1).

    Поединки против франкфуртцев для команды проходят традиционно неудачно. Из двух очных встреч «Хайденхайм» извлек всего одну ничью.

    Команда не побеждала дома уже 2 месяца. Да и вообще, с реализацией у «Хайденхайма» не все так гладко.

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 36 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 30.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у франкфуртцев 4 ничьи при одной коллизии. А вот последняя виктория случилась еще месяц назад.

    Не сыграют: Саша Каладжич, Уго Ларссон, Себастьян Роде — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Айнтрахт» Фр выглядит крайне нестабильно. Да и до зоны Лиги чемпионов 7 очков.

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    При этом франкфуртцы уж слишком часто играют вничью. В 23 матчах чемпионата Германии «Айнтрахт» Фр расписал уже 10 мировых.

    В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Фр снова не сумел победить. Франкфуртцы дома расписали паритет с «Вольфсбургом» (2:2).

    Команда не побеждает уже 6 матчей к ряду. Да и вылет из Лиги конференций не прошел безболезненно в психологическом плане.

    Статистика для ставок

    • Франкфуртцы, наряду с «Бохумом», являются самой миролюбивой командой — 10 ничьих

    • «Айнтрахт» Фр не выигрывал 6 матчей подряд

    • «Хайденхайм» еще ни разу не обыгрывал франкфуртцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 2.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.96 и 1.98.

    Прогноз: Франкфуртцы сражаются за высокие места, и явно постараются как можно скорее оказаться в топ-4.

    «Айнтрахт» имеет весьма приличный подбор атакующих исполнителей, которые и обеспечат нужный результат.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04

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    Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.57. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль франкфуртцев?
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