«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: Коллектив из города Эр-Рияд является лидером текущего чемпионата. У него на счету 59 очков и отрыв от ближайшего преследователя в семь пунктов.
За 22 проведенных поединка «Аль-Хиляль» отпраздновал 19 викторий и два матча еще свел вничью, забил 64 гола при всего 10 пропущенных.
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «лидеры» в гостях обыграли «Аль-Иттифак» со счетом 2:0, забив оба гола еще в первом тайме. И эта виктория стала для них 27 кряду во всех турнирах.
Не сыграют: Бразилец Неймар уже долгое время пребывает в лазарете и не сыграет в этом поединке.
Состояние команды: «Аль-Хиляль» набрал просто фантастический ход, выиграв минувшие 27 своих поединков. Последний раз команда теряла очки аж в сентябре прошлого года, сыграв тогда вничью. А последний проигрыш был еще летом.
«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: Клуб из города Джидда с 37 набранными очками идет пятым в таблице и от третьей призовой строки отстает на шесть пунктов.
«Аль-Иттихад» выиграл 11 встреч из 22 проведенных, четыре поединка свел вничью и шесть игр проиграл, разница мячей — 41:27.
Последние матчи: В минувшем туре первенства «тигры» на своем поле обыграли «Аль-Вехду» со счетом 2:1. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до шести встреч с учетом всех турниров.
Не сыграют: Все основные игроки в строю. В том числе и Карим Бензема.
Состояние команды: «Аль-Иттихад» не знает горечи поражений на протяжении шести минувших поединков во всех турнирах. За этот период коллектив расписал одну мировую и добился пяти выигрышных результатов.
Статистика для ставок
- «Аль-Хиляль» дома выиграл десять игр из 11 проведенных и пропустил всего четыре гола
- У «Аль-Иттихада» только одна гостевая виктория за минувшие шесть встреч чемпионата
- «Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Иттихада» в шести из семи последних противостояний
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Аль-Хиляля» букмекеры дают коэффициент 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа «Аль-Иттихада» оценена в 5.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.82 соответственно.
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Прогноз: «Аль-Хиляль» пребывает просто в прекрасном состоянии и нас воем поле не должен испытать проблем с таким удобным для себя соперником.
Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-1,5) за 2.14.
Прогноз: И не исключаем, что забитый мяч не заставит себя долго ждать и будет забит еще в самом начале поединка.
Ставка: обе забьют за 2.20.