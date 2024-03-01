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    «Аль-Хиляль» продлит свое победное шествие

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 1 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Хиляль Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»
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    «Аль-Хиляль» на своем поле примет «Аль-Иттихад» в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Поединок состоится 1 марта и начнется в 20:00 по мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 01 Марта 2024 года
    Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 20:00 Аль-Иттихад Аль-Иттихад
  • Джидда
    •

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: Коллектив из города Эр-Рияд является лидером текущего чемпионата. У него на счету 59 очков и отрыв от ближайшего преследователя в семь пунктов.

    За 22 проведенных поединка «Аль-Хиляль» отпраздновал 19 викторий и два матча еще свел вничью, забил 64 гола при всего 10 пропущенных.

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «лидеры» в гостях обыграли «Аль-Иттифак» со счетом 2:0, забив оба гола еще в первом тайме. И эта виктория стала для них 27 кряду во всех турнирах.

    Не сыграют: Бразилец Неймар уже долгое время пребывает в лазарете и не сыграет в этом поединке.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» набрал просто фантастический ход, выиграв минувшие 27 своих поединков. Последний раз команда теряла очки аж в сентябре прошлого года, сыграв тогда вничью. А последний проигрыш был еще летом.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: Клуб из города Джидда с 37 набранными очками идет пятым в таблице и от третьей призовой строки отстает на шесть пунктов.

    «Аль-Иттихад» выиграл 11 встреч из 22 проведенных, четыре поединка свел вничью и шесть игр проиграл, разница мячей — 41:27.

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    • Последние матчи: В минувшем туре первенства «тигры» на своем поле обыграли «Аль-Вехду» со счетом 2:1. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до шести встреч с учетом всех турниров.

    Не сыграют: Все основные игроки в строю. В том числе и Карим Бензема.

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    Состояние команды: «Аль-Иттихад» не знает горечи поражений на протяжении шести минувших поединков во всех турнирах. За этот период коллектив расписал одну мировую и добился пяти выигрышных результатов.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» дома выиграл десять игр из 11 проведенных и пропустил всего четыре гола

    • У «Аль-Иттихада» только одна гостевая виктория за минувшие шесть встреч чемпионата

    • «Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Иттихада» в шести из семи последних противостояний

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Аль-Хиляля» букмекеры дают коэффициент 1.45. Ничья оценена в 4.70, а победа «Аль-Иттихада» оценена в 5.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.82 соответственно.

    Прогноз: «Аль-Хиляль» пребывает просто в прекрасном состоянии и нас воем поле не должен испытать проблем с таким удобным для себя соперником.

    Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-1,5) за 2.14.

    Прогноз: И не исключаем, что забитый мяч не заставит себя долго ждать и будет забит еще в самом начале поединка.

    Ставка: обе забьют за 2.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» с коэффициентом 2.14. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» продлит свое победное шествие
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