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    «Динамо» привычно обидит «армейцев»

    «Динамо» — ЦСКА. Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — ЦСКА
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    Игорь Акинфеев
    В рамках товарищеского поединка 24 февраля пройдет матч «Динамо» — ЦСКА. Начало — 17:00 (мск). «Динамо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо»

    Турнирное положение: Москвичи весьма неплохо выглядят на текущих тренировочных сборах.

    Из 8 сыгранных контрольных поединков были выиграны 6. Два остальных «Динамо» завершило подписанием мирных соглашений.

    Последние матчи: в предыдущем спарринге «Динамо» добыло очередную уверенную викторию. «Крылья Советов» были буквально сметены с газона (5:1).

    В 8 контрольных матчах динамовцы настреляли уже 28 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили 11 мячей.

    «Сине-белые» явно намерены поднатореть во второй половине чемпионата. Вот только не вовремя получил травму форвард Федор Смолов.

    Не сыграют: Федор Смолов — травмирован.

    Календарь и таблица РПЛ

    Состояние команды: «Динамо» явно будет стараться продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

    При этом предстоящая игра с сильными земляками является отличной возможностью проверить свои силы на фоне одного из конкурентов в борьбе за высокие места в РПЛ.

    «Динамо» имеет качественный подбор атакующих исполнителей. Помимо Константина Тюкавина в команде имеется способная молодежь.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» в нынешнее межсезонье активно проводят спарринги. Причем ЦСКА в них выглядит очень даже выгодно!

    В 7 контрольных матчах команда Владимира Федотова выиграла 6 раз. И только поединок с «Сочи» (1:2) стал той самой ложкой дегтя.

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    • Последние матчи: команда Федотова в своем последнем поединке расправилась с ершистыми «Химками», в ворота которых влетело три безответных мяча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии ЦСКА способен решать высокие задачи. Состав позволяет, плюс есть талантливая молодежь.

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    К слову, ЦСКА традиционно неудачно противостоит динамовцам. «Армейцы» в 5 последних очных поединках трижды уступили сопернику, победив лишь раз.

    В этом поединке «армейцы» явно постараются поправить столь неудачную для себя статистику. Плюс ко всему, победа над земляками явно придаст уверенности.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» в 8 контрольных матчах добыло 6 побед

    • ЦСКА выиграл 6 раз в 7 своих спаррингах

    • На нынешних сборах «Динамо» забило 28 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.76, а победа соперника — в скромные 2.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.37 и 2.76.

    Прогноз: Подопечные Лички выглядят сильнее соперника, и наверняка будут агрессивны в атаке.

    «Динамо» явно намеревается продолжить свой мощный ход в контрольных поединках.

    Ставка: Победа «Динамо» за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 3.03

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    «Динамо» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» привычно обидит «армейцев»
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