В рамках товарищеского поединка 24 февраля пройдет матч «Динамо» — ЦСКА. Начало — 17:00 (мск). «Динамо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: Москвичи весьма неплохо выглядят на текущих тренировочных сборах.

Из 8 сыгранных контрольных поединков были выиграны 6. Два остальных «Динамо» завершило подписанием мирных соглашений.

Последние матчи: в предыдущем спарринге «Динамо» добыло очередную уверенную викторию. «Крылья Советов» были буквально сметены с газона (5:1).

В 8 контрольных матчах динамовцы настреляли уже 28 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили 11 мячей.

«Сине-белые» явно намерены поднатореть во второй половине чемпионата. Вот только не вовремя получил травму форвард Федор Смолов.

Не сыграют: Федор Смолов — травмирован.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Динамо» явно будет стараться продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

При этом предстоящая игра с сильными земляками является отличной возможностью проверить свои силы на фоне одного из конкурентов в борьбе за высокие места в РПЛ.

«Динамо» имеет качественный подбор атакующих исполнителей. Помимо Константина Тюкавина в команде имеется способная молодежь.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» в нынешнее межсезонье активно проводят спарринги. Причем ЦСКА в них выглядит очень даже выгодно!

В 7 контрольных матчах команда Владимира Федотова выиграла 6 раз. И только поединок с «Сочи» (1:2) стал той самой ложкой дегтя.

Последние матчи: команда Федотова в своем последнем поединке расправилась с ершистыми «Химками», в ворота которых влетело три безответных мяча.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии ЦСКА способен решать высокие задачи. Состав позволяет, плюс есть талантливая молодежь.

К слову, ЦСКА традиционно неудачно противостоит динамовцам. «Армейцы» в 5 последних очных поединках трижды уступили сопернику, победив лишь раз.

В этом поединке «армейцы» явно постараются поправить столь неудачную для себя статистику. Плюс ко всему, победа над земляками явно придаст уверенности.

Статистика для ставок

«Динамо» в 8 контрольных матчах добыло 6 побед

ЦСКА выиграл 6 раз в 7 своих спаррингах

На нынешних сборах «Динамо» забило 28 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.76, а победа соперника — в скромные 2.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.37 и 2.76.

Прогноз: Подопечные Лички выглядят сильнее соперника, и наверняка будут агрессивны в атаке.

«Динамо» явно намеревается продолжить свой мощный ход в контрольных поединках.

Ставка: Победа «Динамо» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 3.03