«Динамо»
Турнирное положение: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.
Из 6 контрольных поединков были выиграны 5. Причем подопечные Марцела Лички не сумели одолеть только «Канвон» (2:2).
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Динамо» добыло викторию над «Елимаем» (2:1).
В 6 товарищеских матчах динамовцы настреляли уже 22 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили 9 мячей.
Победило «Динамо» и ершистый «Оренбург» (4:1). А вот «Аль-Вакру» команда Лички просто-таки деклассировала (9:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Динамо» явно намервается продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.
При этом предстоящая игра с самарцами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.
Динамовцы имеют достаточно сильный по именам состав. Наверняка еще прибавит перспективный Константин Тюкавин.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: «Крылья Советов» продолжает свою серию контрольных поединков.
В 5 товарищеских поединках команда Игоря Осинькина выиграла трижды.
Последние матчи: в своем последнем поединке «Крылья Советов» переиграли «Волгарь» (4:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Крылья Советов» выглядят весьма монолитным коллективом. Правда, самарской молодежи пока не хватает пресловутой солидности.
На сборах самарцы не сумели одолеть только «Раднички 1923» и «Сурхан». Оба поединка завершились вничью 1:1.
Причем команда Осинькина пока не знает поражений на сборах. Вот только с «Динамо» ей тягаться будет крайне сложно.
Статистика для ставок
- «Динамо» в 6 контрольных матчах добыло 5 побед
- «Крылья Советов» выиграли 3 из 5 своих контрольных поединков
- Последний очный поединок динамовцев с самарцами завершился боевой ничьей 3:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.80, а победа соперника — в скромные 3.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.54 и 2.38.
Прогноз: Подопечные Лички по игре выглядят сильнее соперника, и явно будут активны в атаке.
«Динамо» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же самарская молодежь не столь стабильна.
Ставка: Победа «Динамо» за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.
Ставка: Обе не забьют за 2.48