В рамках международного товарищеского поединка 19 февраля пройдет матч «Динамо» — «Крылья Советов». Начало — 17:00 (мск). «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

Из 6 контрольных поединков были выиграны 5. Причем подопечные Марцела Лички не сумели одолеть только «Канвон» (2:2).

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Динамо» добыло викторию над «Елимаем» (2:1).

В 6 товарищеских матчах динамовцы настреляли уже 22 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили 9 мячей.

Все прогнозы на футбол

Победило «Динамо» и ершистый «Оренбург» (4:1). А вот «Аль-Вакру» команда Лички просто-таки деклассировала (9:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Динамо» явно намервается продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

При этом предстоящая игра с самарцами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

Динамовцы имеют достаточно сильный по именам состав. Наверняка еще прибавит перспективный Константин Тюкавин.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: «Крылья Советов» продолжает свою серию контрольных поединков.

В 5 товарищеских поединках команда Игоря Осинькина выиграла трижды.

Последние матчи: в своем последнем поединке «Крылья Советов» переиграли «Волгарь» (4:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Крылья Советов» выглядят весьма монолитным коллективом. Правда, самарской молодежи пока не хватает пресловутой солидности.

На сборах самарцы не сумели одолеть только «Раднички 1923» и «Сурхан». Оба поединка завершились вничью 1:1.

Причем команда Осинькина пока не знает поражений на сборах. Вот только с «Динамо» ей тягаться будет крайне сложно.

Статистика для ставок

«Динамо» в 6 контрольных матчах добыло 5 побед

«Крылья Советов» выиграли 3 из 5 своих контрольных поединков

Последний очный поединок динамовцев с самарцами завершился боевой ничьей 3:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.80, а победа соперника — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.54 и 2.38.

Прогноз: Подопечные Лички по игре выглядят сильнее соперника, и явно будут активны в атаке.

«Динамо» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же самарская молодежь не столь стабильна.

Ставка: Победа «Динамо» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

Ставка: Обе не забьют за 2.48