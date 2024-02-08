ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Амур» в матче с «Сибирью»Убедительный отрезок СКА, упущенный шанс «Авангарда», важнейшие результаты «Амура» Юрген Клопп«Ливерпуль» ждет крах. 10 тренерских рокировок, доказывающих, что преемник Клоппа обречен Чемпион мира Эсекиэль Паласиос летом может перебраться из «Байера» в АПЛТрансферный дайджест. 30 января — 5 февраля
  • 10:16
    • «Рейнджерс» выиграли у «Колорадо», «Айлендерс» победили «Торонто»
  • 00:55
    • Хет-трик Фодена принес победу «Манчестер Сити» над «Брентфордом»
  • 00:38
    • «Рома» не оставила шансов «Кальяри»
  • 01:02
    • «Райо Вальекано» уступил дома «Севилье»
    Все новости спорта

    «Сантос» накажет «тимао»

    «Сантос» — «Коринтианс». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат штата Паулиста, 8 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Коринтианс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сантос»
    «Сантос» сыграет на своем поле с «Коринтиансом» в рамках 6-го тура чемпионата штата Паулиста Бразилии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 01:30 мск. «Сантос» — «Коринтианс»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сантос»

    Эта команда стартовала в чемпионате штата весьма уверенно. «Сантос» лидирует, набрав 12 очков в 5 матчах.

    Более того, команда проиграла всего однажды. Впрочем, основной целью клуба является возвращение в Серию A.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Сантос» уверенно переиграл «Гуарани» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того «Сантос» уступил в контрольной встрече «Шанхай Шеньхуа» (1:4). Так что проблем в игре команды непочатый край.

    Наверняка в этой встрече «Сантос» будет активен в атаке. Соперник находится не в лучших кондициях, так что есть шансы закрепиться на вершине.

    «Коринтианс»

    Эта команда пока не особо радует результатами. В пяти первых турах чемпионата штата «Коринтианс» разжился всего лишь тремя очками.

    Причем «Коринтианс» пока что забил лишь три мяча. А вот оборона дала результативный сбой уже 7 раз.

  • «Ливерпуль» ждет крах. 10 тренерских рокировок, доказывающих, что преемник Клоппа обречен
  • Клубам АПЛ никогда не удавалось безболезненно заменить тренера-легенду
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Коринтианс» в родных стенах сенсационно уступил «Новоризонтиньо» (1:3).

    А вот до того «тимао» уступили еще и «Сан-Паулу» (1:2). Да и вообще, проиграла команда четыре своих последних поединка.

    Номинальные гости явно будут пытаться дать бой «Сантосу». «Коринтианс» намеревается поправить свое турнирное положение.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сантоса» предлагают — 2.01.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Коринтианса» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.30.

    «Сантос» сейчас явно сильнее оппонента, к тому же намеревается выиграть чемпионат штата.

    Наш прогноз — Победа «Сантоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Фора «Сантоса» -1.5 за 3.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Самсунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Эрзинджанспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Иордания — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.68
  • Прогноз на матч Шабаб Аль-Ахли — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Неа Саламина — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бандырмаспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сошо — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сантос» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на футбол. «Сантос» накажет «тимао»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры