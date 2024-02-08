«Сантос» сыграет на своем поле с «Коринтиансом» в рамках 6-го тура чемпионата штата Паулиста Бразилии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 01:30 мск. «Сантос» — «Коринтианс»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сантос»

Эта команда стартовала в чемпионате штата весьма уверенно. «Сантос» лидирует, набрав 12 очков в 5 матчах.

Более того, команда проиграла всего однажды. Впрочем, основной целью клуба является возвращение в Серию A.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Сантос» уверенно переиграл «Гуарани» (2:0).

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А вот до того «Сантос» уступил в контрольной встрече «Шанхай Шеньхуа» (1:4). Так что проблем в игре команды непочатый край.

Наверняка в этой встрече «Сантос» будет активен в атаке. Соперник находится не в лучших кондициях, так что есть шансы закрепиться на вершине.

«Коринтианс»

Эта команда пока не особо радует результатами. В пяти первых турах чемпионата штата «Коринтианс» разжился всего лишь тремя очками.

Причем «Коринтианс» пока что забил лишь три мяча. А вот оборона дала результативный сбой уже 7 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Коринтианс» в родных стенах сенсационно уступил «Новоризонтиньо» (1:3).

А вот до того «тимао» уступили еще и «Сан-Паулу» (1:2). Да и вообще, проиграла команда четыре своих последних поединка.

Номинальные гости явно будут пытаться дать бой «Сантосу». «Коринтианс» намеревается поправить свое турнирное положение.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сантоса» предлагают — 2.01.

На викторию «Коринтианса» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.30.

«Сантос» сейчас явно сильнее оппонента , к тому же намеревается выиграть чемпионат штата.

Наш прогноз — Победа «Сантоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Фора «Сантоса» -1.5 за 3.74.