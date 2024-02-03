«Санкт-Паули» — «Фортуна». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка Германии 30 января, начало — 22:45 (мск) «Санкт-Паули» — «Фортуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Санкт-Паули»

Команда на пути к четвертьфиналу Кубка Германии успешно преодолела три этапа. В первом матче был обыгран любительский «Атлас» со счетом 5:0.

Затем пришлось повозиться с именитым «Шальке», но «Санкт-Паули» удалось вырвать победу в дополнительное время со счетом 2:1.

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Героем встречи стал известный нападающий Йоханнес Эггенштайн, который вернулся играть в Германию перед началом этого сезона. Дальше была победа над скромным «Хомбургом» со счетом 4:1.

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В Бундеслиге 2, где сейчас выступает «Санкт-Паули», команда уверенно лидирует с четырехочковым отрывом. В последнем туре была как раз обыграна на выезде «Фортуна» (2:1). Дубль в этой встрече оформил капитан и лидер полузащиты Марсель Хартель.

«Фортуна»

В Кубке Германии команда смогла уже пройти три круга. В первом раунде была одержана уверенная победа в гостях над скромным «Иллертиссеном» со счетом 3:1.

Затем «Фортуна» сломила сопротивление «Унтерхахинга» из Бундеслиги 3 в дополнительное время, победив его с результатом 6:3. В третьем круге была одержана победа над «Магдебургом» (2:1) в гостях.

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Главным героем той встречи стал молодой форвард Йона Ниемец, появившийся во втором тайме на замену. Во Второй Бундеслиге «Фортуна» сейчас идет на пятом месте и надеется бороться до конца за попадание в элитный дивизион.

В последнем туре команда потерпела поражение от лидера чемпионата «Санкт-Паули» со счетом 1:2. Соперник забил оба мяча к середине первого тайма и спокойно довел матч до победы. «Фортуна» смогла ответить лишь голом престижа в конце встречи.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, шансы хозяев на успех значительно выше. Коэффициент на победу «Санкт-Паули» — 1,77, на «Фортуну» — 4,40, на ничью — 4,10.

Игра имеет важнейшее значение для обоих клубов, на кону очень высокие ставки и путевка в полуфинал Кубка Германии.

Вряд ли кто из соперников будет рисковать с первых минут и нестись большими силами в атаку. Мы считаем отличным прогнозом и ставкой тотал меньше 3 за 1,77.

Любители рисковать могут взять ставку на тотал меньше 2 за 3,60.