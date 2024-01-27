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    «Суперорлы» заклюют камерунцев

    Нигерия — Камерун. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нигерия — Камерун
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    Нигерия сыграет на своем поле с Камеруном в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 27 января, начало — в 23:00 мск. Нигерия — Камерун: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала 27 Января 2024 года
    Нигерия
  • Абуджа
    •  Нигерия 23:00 Камерун Камерун
  • Яунде
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    Нигерия

    Нигерийцы пока и близко не демонстрируют ожидаемого уровня игры. Вот и 2 место в группе с тремя забитыми голами вряд ли устроила «суперорлов».

    С надежностью тылов у нигерийцев полный порядок. В трех матчах команда пропустила всего лишь однажды.

    Коэффициенты матча Нигерия — Камерун

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  • 2.152.954.30Бонус$9500
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    В предыдущем туре турнира Нигерия добыла минимальную викторию над сборной Гвинеи-Бисау. Причем судьбу той встречи решил автогол.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против Камеруна для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков выиграны два при одном поражении.

    В этой встрече команда явно будет действовать активно. «Суперорлы» сейчас смотрятся явно сильнее соперника.

    Камерун

    Эта команда лишь с огромным трудом запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала камерунцы умудрились с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

    Имея весьма крепкий состав, команда крайне неудачно обороняется. В трех матчах группового этапа пропущено 6 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. Камерун сумел переиграть сборную Гамбии со счетом 3:2.

    А вот поединок с Сенегалом «неукротимые львы» явно провалили (1:3). Да и вообще, камерунцы нынче находятся явно не в лучших кондициях.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. Вот только в последнее время матчи с крепкими оппонентами камерунцам откровенно не удаются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нигерии предлагают — 2.17.

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    На викторию Камеруна дают — 3.79, ничья оценена — в 3.00.

    Нигерийцы выглядят сильнее соперника, к тому же у камерунцев откровенно слабая оборона.

    Наш прогноз — Победа Нигерии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.

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    Нигерия — Камерун: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. «Суперорлы» заклюют камерунцев
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