Нигерия
Нигерийцы пока и близко не демонстрируют ожидаемого уровня игры. Вот и 2 место в группе с тремя забитыми голами вряд ли устроила «суперорлов».
С надежностью тылов у нигерийцев полный порядок. В трех матчах команда пропустила всего лишь однажды.
Коэффициенты матча Нигерия — Камерун
В предыдущем туре турнира Нигерия добыла минимальную викторию над сборной Гвинеи-Бисау. Причем судьбу той встречи решил автогол.
Матчи против Камеруна для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков выиграны два при одном поражении.
В этой встрече команда явно будет действовать активно. «Суперорлы» сейчас смотрятся явно сильнее соперника.
Камерун
Эта команда лишь с огромным трудом запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала камерунцы умудрились с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.
Имея весьма крепкий состав, команда крайне неудачно обороняется. В трех матчах группового этапа пропущено 6 мячей.
Свой последний поединок команда провела успешно. Камерун сумел переиграть сборную Гамбии со счетом 3:2.
А вот поединок с Сенегалом «неукротимые львы» явно провалили (1:3). Да и вообще, камерунцы нынче находятся явно не в лучших кондициях.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. Вот только в последнее время матчи с крепкими оппонентами камерунцам откровенно не удаются.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нигерии предлагают — 2.17.
На викторию Камеруна дают — 3.79, ничья оценена — в 3.00.
Нигерийцы выглядят сильнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа Нигерии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.