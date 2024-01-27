Нигерия сыграет на своем поле с Камеруном в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 27 января, начало — в 23:00 мск. Нигерия — Камерун: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Нигерия

Нигерийцы пока и близко не демонстрируют ожидаемого уровня игры. Вот и 2 место в группе с тремя забитыми голами вряд ли устроила «суперорлов».

С надежностью тылов у нигерийцев полный порядок. В трех матчах команда пропустила всего лишь однажды.

Коэффициенты матча Нигерия — Камерун 1X2Новым игрокам 2.152.954.30Бонус$9500

В предыдущем туре турнира Нигерия добыла минимальную викторию над сборной Гвинеи-Бисау. Причем судьбу той встречи решил автогол.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против Камеруна для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков выиграны два при одном поражении.

В этой встрече команда явно будет действовать активно. «Суперорлы» сейчас смотрятся явно сильнее соперника.

Камерун

Эта команда лишь с огромным трудом запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала камерунцы умудрились с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

Имея весьма крепкий состав, команда крайне неудачно обороняется. В трех матчах группового этапа пропущено 6 мячей.

Свой последний поединок команда провела успешно. Камерун сумел переиграть сборную Гамбии со счетом 3:2.

А вот поединок с Сенегалом «неукротимые львы» явно провалили (1:3). Да и вообще, камерунцы нынче находятся явно не в лучших кондициях.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. Вот только в последнее время матчи с крепкими оппонентами камерунцам откровенно не удаются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нигерии предлагают — 2.17.

На викторию Камеруна дают — 3.79, ничья оценена — в 3.00.

Нигерийцы выглядят сильнее соперника, к тому же у камерунцев откровенно слабая оборона .

Наш прогноз — Победа Нигерии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.