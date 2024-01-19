Сенегал сыграет на своем поле с Камеруном в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 19 января, начало — в 20:00 мск. Сенегал — Камерун: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сенегал

Эта команда является одним из главных фаворитов турнира. Сенегальцы имеют звездный, по африканским меркам, состав.

Один только блестящий Садио Мане чего стоит?! Да и в центре обороны привычно надежен мощный Калиду Кулибали.

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В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла три очка. Сенегал уверенно расправился с Гамбией (3:0).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против Камеруна для команды складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

В этой встрече Сенегал явно будет максимально активно атаковать. Мане и компания мотивированы выиграть свою группу.

Камерун

«Неукротимые львы» нынче переживают непростой период. Лидеры постарели, а новое поколение игроков сборной пока не дает нужный результат.

Камерунцы в последних матчах выглядели бледновато. Три своих последних поединка команда Ригобера Сонга свела к ничьим.

Свой последний поединок команда снова провела неудачно. Камерун в стартовом туре Кубка африканских наций не сумел одолеть Гвинею (1:1).

Тем не менее, камерунцы намереваются побороться за победу в турнире. Вот только тягаться с сенегальцами им сейчас сложно.

Нет сомнений, «неукротимые львы» не будут отсиживаться в тылах. В составе камерунцев немало мастеров высокого класса.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 1.91.

На викторию Камеруна дают — 4.69, ничья оценена — в 3.18.

Сенегал явно будет стараться обеспечить себе выход в плей-офф, и наверняка начнет встречу активно .

Наш прогноз — Победа Сенегала в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.18.