ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»? Шон СтриклендПервая защита Стрикленда, титульник Пеннингтон и Силвы. Анонс карда UFC 297 Жозе Моуринью «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью
  • 01:57
    • Дубль Стуани помог «Жироне» выйти в четвертьфинал Кубка Испании
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» с Захаряном одолел «Осасуну» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Сенегал быстро приструнит «неукротимых львов»

    Сенегал — Камерун. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 19 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2023 Прогнозы на сборную Сенегала Прогнозы на сборную Камеруна Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Сенегал — Камерун
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Калиду Кулибали
    Сенегал сыграет на своем поле с Камеруном в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 19 января, начало — в 20:00 мск. Сенегал — Камерун: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа C 19 Января 2024 года
    Сенегал
  • Дакар
    •  Сенегал 20:00 Камерун Камерун
  • Яунде
    •

    Сенегал

    Эта команда является одним из главных фаворитов турнира. Сенегальцы имеют звездный, по африканским меркам, состав.

    Один только блестящий Садио Мане чего стоит?! Да и в центре обороны привычно надежен мощный Калиду Кулибали.

    Коэффициенты матча Сенегал — Камерун

    1X2Новым игрокам
  • 1.953.105.00Бонус$9500
    •

    В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла три очка. Сенегал уверенно расправился с Гамбией (3:0).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против Камеруна для команды складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

    В этой встрече Сенегал явно будет максимально активно атаковать. Мане и компания мотивированы выиграть свою группу.

    Камерун

    «Неукротимые львы» нынче переживают непростой период. Лидеры постарели, а новое поколение игроков сборной пока не дает нужный результат.

    Камерунцы в последних матчах выглядели бледновато. Три своих последних поединка команда Ригобера Сонга свела к ничьим.

  • Трансферный дайджест. 9-15 января
  • Бензема на карандаше у «Челси», к Олисе присматривается «МЮ», Орель Мангаля хочет попробовать себя в Серии А
  • 15/01/2024

    • Свой последний поединок команда снова провела неудачно. Камерун в стартовом туре Кубка африканских наций не сумел одолеть Гвинею (1:1).

    Тем не менее, камерунцы намереваются побороться за победу в турнире. Вот только тягаться с сенегальцами им сейчас сложно.

    Нет сомнений, «неукротимые львы» не будут отсиживаться в тылах. В составе камерунцев немало мастеров высокого класса.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 1.91.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Камеруна дают — 4.69, ничья оценена — в 3.18.

    Сенегал явно будет стараться обеспечить себе выход в плей-офф, и наверняка начнет встречу активно.

    Наш прогноз — Победа Сенегала в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Кливленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бостон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Атланта — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Баффало — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Гондурас — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Свентек — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Стивенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сенегал — Камерун: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. Сенегал быстро приструнит «неукротимых львов»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры