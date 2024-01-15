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    «Эльденсе» — «Сарагоса». Прогноз и ставка (к. 3.04) на футбол 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эльденсе» — «Сарагоса»
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    «Сарагоса»
    В понедельник, 15 января, в поединке 22-го тура испанской Сегунды «Эльденсе» дома сыграет против «Сарагосы». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Эльденсе» — «Сарагоса»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 15 Января 2024 года
    Эльденсе
  • Эльда
    •  Эльденсе 22:30 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Эльденсе»

    Новичок второго испанского дивизиона первый круг завершил на 15 месте в турнирной таблице. У него на счету 26 зачетных пунктов и отрыв в четыре очка от зоны вылета.

    Последний раз «Эльденсе» в Сегунде побеждал два месяца тому назад. И после того он не выигрывает на протяжении шести подряд игр первенства.

    Коэффициенты матча Эльденсе — Сарагоса

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    В этот период коллектив два раза терпел фиаско и четыре поединка завершил мировыми исходами. В своей последней проведенной игре чемпионата он сыграл вничью на выезде с «Альбасете» 1:1.

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    На своей территории «Эльденсе» в этом чемпионате выиграл три матча из десяти проведенных, четыре игры свел миром и столько же раз уступал.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам первого круга расположилась на 14 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 28 очков и отставание от зоны плей-офф в пять баллов.

    Стартовали арагонцы просто превосходно, выиграв первые пять матчей, и даже шли некоторое время на первой строке. Однако в последующих 16 поединках они выиграли лишь дважды.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В трех же своих последних сыгранных поединках коллектив поочередно расписал мировые по 1:1 на выезде с «Эспаньолом» и «Аморебьетой», а также дома 2:2 с «Леванте», а перед этим он дома обыграл лидирующий «Леганес» 1:0.

    В гостях «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды выиграла три поединка их десяти при четырех мировых исходах и трех фиаско.

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    В первом круге «Сарагоса» на своем поле переиграла «Эльденсе» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эльденсе» — 2.55, победа «Сарагосы» — 2.97, ничья — 3.04.

    В данном противостоянии многое указывает на ничью. Ведь в последнее время оба этих клуба зачастую расходятся миром.

    И также от данной встречи ждем хотя бы пару забитых мячей и ставим на тотал больше двух.

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    «Эльденсе» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на футбол. Команды подтвердят свой миролюбивый характер
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