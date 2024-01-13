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    «Лисы» не досчитаются очков в Ковентри?

    «Ковентри» — «Лестер». Прогноз и ставка (к. 1.77) на футбол 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Лестер»
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    «Лестер»
    «Ковентри» на своем поле сыграет против «Лестера» в 27-м туре английского Чемпионшипа. Поединок состоится 13 января и начнется в 15:30 по мск. «Ковентри» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Января 2024 года
    Ковентри Сити
  • Ковентри
    •  Ковентри Сити 15:30 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Ковентри»

    «Ковентри» с 37 зачетными пунктами расположился на восьмой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны плей-офф его отделяют всего лишь три очка.

    Коллектив очень даже неплохо проводит свой последний отрезок в чемпионате и не уступает вот уже на протяжении семь встреч первенства. В этот период он четыре раза победил и трижды играл вничью.

    Коэффициенты матча Ковентри Сити — Лестер

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    В минувшем туре чемпионата команда на выезде смогла переиграть «Мидлсбро» со счетом 3:1. А после этого в 1/32 финала Кубка Англии разгромила дома «Оксфорд» 6:2.

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    В домашних матчах в этом розыгрыше Чемпионшипа «Ковентри» проиграл только один поединок из 13 проведенных, пять встреч он еще выиграл и расписал аж семь мировых.

    «Лестер»

    «Лестер», который в прошлом сезоне вылетел из Премьер-лиги, намерен сходу вернуться в элиту. Сейчас он во втором английском дивизионе идет с 65 очками первым, оторвавшись на 13 баллов от третьей строки.

    «Лисы» в текущем первенстве проиграли только три игры из 26 проведенных при 21 виктории. Последнее фиаско случилось с ними еще в начале ноября, когда они уступили в гостях 0:1 «Мидлсбро».

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    После того «синие» расписали две мировых и добились восьми выигрышей. В минувшем игровом дне они дома переиграли «Хаддерсфилд» 4:1. А несколько дней тому назад в 1/32 финала Кубка Англии одолели «Миллуолл» 3:2.

    Вне родных стен «Лестер» в текущем розыгрыше Чемпионшипа выиграл десять матчей из 13 проведенных при двух мировых исходах и одном фиаско.

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    «Лестер» выиграл у «Ковентри» в трех последних очных встречах, в том числе и дома в первом круге 2:1. А за минувшие семь матчей противостояния этих клубов в пяти случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лестера» — 2.01, победа «Ковентри» — 3.63, ничья — 3.64.

    Прогнозируем, что и на этот раз смогут забить обе команды, ведь они одни из самых результативных в этом сезоне и в матчах между собой забивают друг другу зачастую.

    А что касаемо исхода, то рискнем здесь поставить на мировой исход.

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    «Ковентри» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. «Лисы» не досчитаются очков в Ковентри?
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