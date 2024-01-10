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    «Ливерпуль» добьется успеха на своем поле

    «Ливерпуль» — «Фулхэм». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Фулхэм»
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    Мохамед Салах
    10 января 2024 года в матче 1/2 финала Кубка английской лиги сыграют «Ливерпуль» и «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» начал свой путь в Кубке лиги с 1/16 финала. Ранее красные прошли «Лестер», «Борнмут» и «Вест Хэм».

    Команда Юргена Клоппа на данный момент является одним из претендентов на золото в АПЛ. По итогам 20 туров «Ливерпуль» лидирует в таблице, набрав 45 очков. Также в топ-4 находятся «Астон Вилла» (42), «Манчестер Сити» (40) и «Арсенал» (40).

    Ранее «Ливерпуль» встречался в Кубке Англии с «Арсеналом» и победил со счетом 2:0. У мерсисайдского клуба сложный график. Наверняка в предстоящей встрече Клопп применит ротацию состава.

    Все прогнозы на футбол

    «Ливерпуль» в домашней игре постарается обеспечить комфортное преимущество. Но никто не захочет рисковать. Высока вероятность, что обе команды будут сосредоточены на оборонительных действиях.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» стартовал в Кубке лиги с 1/32 финала, где команда одолела «Тоттенхэм». Затем удалось пройти «Норвич Сити», «Ипсвич Таун» и «Эвертон». Смогут ли «дачники» пробиться в финал?

    В последние месяцы «Фулхэм» чередует победы и поражения. На данный момент клуб находится на 13-м месте в таблице, набрав 24 очка в 20 играх.

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    • В нынешнем сезоне «Фулхэм» вряд ли попадет в еврокубки. Шансов совсем немного. Скорее всего, «дачники» сосредоточатся на кубковых турнирах.

    К дуэли с «Ливерпулем» подопечные Силвы подходят с серией из двух побед кряду. На «Энфилде» гости постараются испортить настроение фанатам красных.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» можно поставить за 1.35. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 8.25. Ничья оценена — в 5.50.

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    Можно сделать ставку на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.94.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.78.

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    «Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» добьется успеха на своем поле
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