АЕК
Эта команда текущий сезон проводит весьма успешно. АЕК сражается за чемпионский титул, отставая от «Панатинаикоса» на 2 очка.
Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 17 матчах чемпионата Греции она дала результативный сбой лишь 14 раз.
Свой предыдущий поединок АЕК провел блестяще. Команда оставила ни с чем традиционно сильный «Олимпиакос» (2:1).
АЕК выиграл в двух своих последних поединках. А вот отсутствие болельщиков может явно помешать хозяевам в этой встрече.
Тем не менее, хозяева явно будут активно атаковать. Да и вообще, в пяти последних матчах с «Арисом» команда неизменно побеждала.
«Арис» Салоники
Эта команда сейчас сражается за самые высокие места в чемпионате. Клуб из Салоник оккупировал пятую позицию.
Потенциал у команды достаточно высокий. Да и россиянин Магомед-Шапи Сулейманов явно не портит каши в атаке.
В предыдущем туре команда добыла три зачетных балла. Дома «Арис» Салоники сумел переиграть ПАОК (2:1).
А вот до того команда обидным образом уступила «Астерасу» (2:3). Но на поединок с АЕКом настрой точно будет сверхсерьезным.
Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Сулейманов и компания должны найти свои шансы у ворот сильного соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу АЕКа предлагают — 1.39.
На викторию «Ариса» Салоники дают — 7.75, ничья оценена — в 4.55.
«Арис»
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.98.