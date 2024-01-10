АЕК сыграет на своем поле с «Арисом» Салоники в рамках 1/8 финала Кубка Греции. Матч пройдет 10 января, начало — в 20:30 мск. АЕК — «Арис» Салоники: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

АЕК

Эта команда текущий сезон проводит весьма успешно. АЕК сражается за чемпионский титул, отставая от «Панатинаикоса» на 2 очка.

Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 17 матчах чемпионата Греции она дала результативный сбой лишь 14 раз.

Свой предыдущий поединок АЕК провел блестяще. Команда оставила ни с чем традиционно сильный «Олимпиакос» (2:1).

Все прогнозы на футбол

АЕК выиграл в двух своих последних поединках. А вот отсутствие болельщиков может явно помешать хозяевам в этой встрече.

Тем не менее, хозяева явно будут активно атаковать. Да и вообще, в пяти последних матчах с «Арисом» команда неизменно побеждала.

«Арис» Салоники

Эта команда сейчас сражается за самые высокие места в чемпионате. Клуб из Салоник оккупировал пятую позицию.

Потенциал у команды достаточно высокий. Да и россиянин Магомед-Шапи Сулейманов явно не портит каши в атаке.

В предыдущем туре команда добыла три зачетных балла. Дома «Арис» Салоники сумел переиграть ПАОК (2:1).

А вот до того команда обидным образом уступила «Астерасу» (2:3). Но на поединок с АЕКом настрой точно будет сверхсерьезным.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Сулейманов и компания должны найти свои шансы у ворот сильного соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу АЕКа предлагают — 1.39.

На викторию «Ариса» Салоники дают — 7.75, ничья оценена — в 4.55.

«Арис» прекрасно выглядел в своем последнем матче , и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.98.