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    АЕК — «Арис» Салоники. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Кубок Греции, 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на АЕК — «Арис» Салоники
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    АЕК
    АЕК сыграет на своем поле с «Арисом» Салоники в рамках 1/8 финала Кубка Греции. Матч пройдет 10 января, начало — в 20:30 мск. АЕК — «Арис» Салоники: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    АЕК

    Эта команда текущий сезон проводит весьма успешно. АЕК сражается за чемпионский титул, отставая от «Панатинаикоса» на 2 очка.

    Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 17 матчах чемпионата Греции она дала результативный сбой лишь 14 раз.

    Свой предыдущий поединок АЕК провел блестяще. Команда оставила ни с чем традиционно сильный «Олимпиакос» (2:1).

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    АЕК выиграл в двух своих последних поединках. А вот отсутствие болельщиков может явно помешать хозяевам в этой встрече.

    Тем не менее, хозяева явно будут активно атаковать. Да и вообще, в пяти последних матчах с «Арисом» команда неизменно побеждала.

    «Арис» Салоники

    Эта команда сейчас сражается за самые высокие места в чемпионате. Клуб из Салоник оккупировал пятую позицию.

    Потенциал у команды достаточно высокий. Да и россиянин Магомед-Шапи Сулейманов явно не портит каши в атаке.

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    • В предыдущем туре команда добыла три зачетных балла. Дома «Арис» Салоники сумел переиграть ПАОК (2:1).

    А вот до того команда обидным образом уступила «Астерасу» (2:3). Но на поединок с АЕКом настрой точно будет сверхсерьезным.

    Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Сулейманов и компания должны найти свои шансы у ворот сильного соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу АЕКа предлагают — 1.39.

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    На викторию «Ариса» Салоники дают — 7.75, ничья оценена — в 4.55.

    «Арис» прекрасно выглядел в своем последнем матче, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.98.

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    АЕК — «Арис» Салоники: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен обеспечен?!
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