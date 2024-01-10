«Адана Демирспор»
«Адана Демирспор» по итогам 18-ти туров занимает седьмое место с отставанием в один балл от зоны еврокубков — четвертой позиции.
При этом команда уже прекратила выступления в Кубке Турции, не сумев пробиться в пятый раунд. В предыдущем круге она на своем поле проиграла в дополнительное время «Ризеспору» (3:4).
В своем последнем матче клуб не сумел одержать победу. В рамках Суперлиги он на выезде сыграл в нулевую ничью с «Истанбул Башакшехиром» (0:0).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при двух ничьих и одной победе, которые пришлись на турецкое первенство, так что у хозяев, прямо скажем, средняя форма.
«Истанбулспор»
«Истанбулспор» после 18-ти туров занимает последнюю строчку в зоне вылета с отставанием в 13 баллов от безопасной 16-го места, поэтому практически обречен понизиться в классе.
Кроме того, команда уже давно не выступает в Кубке Турции. На стадии третьего раунда турнира она 1 ноября на своем поле проиграла в дополнительное время «Керезспору» (2:3).
В своем последнем матче клуб также потерпел поражение. В рамках Суперлиги он в домашних стенах был разгромлен лидером чемпионата «Фенербахче» (1:5).
На сегодня у коллектива серия поражений в пять поединков, которые пришлись на турецкое первенство, так что у гостей откровенно провальная форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Адана Демирспор», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех «Истанбулспора» оценивается в 7,20, ничья — в 5,20.
В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,10.
Еще один вариант ставки — «Адана Демирспор» выиграет 1-й тайм и матч за 1,90, ведь в пяти последних матчах главный аутсайдер Суперлиги «Истанбулспор» потерпел поражение.