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    Разгромит ли «Адана Демирспор» «Истанбулспор»?

    «Адана Демирспор» — «Истанбулспор». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Истанбулспор»
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    «Адана Демирспор» — фаворит матча
    10 января в Адане пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Адана Демирспор» сыграет против «Истанбулспора». Начало игры — в 20:00 по мск. «Адана Демирспор» — «Истанбулспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 10 Января 2024 года
    Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
    •  Адана Демирспор 20:00 Истанбулспор Истанбулспор
  • Турция. Суперлига
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    «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» по итогам 18-ти туров занимает седьмое место с отставанием в один балл от зоны еврокубков — четвертой позиции.

    При этом команда уже прекратила выступления в Кубке Турции, не сумев пробиться в пятый раунд. В предыдущем круге она на своем поле проиграла в дополнительное время «Ризеспору» (3:4).

    В своем последнем матче клуб не сумел одержать победу. В рамках Суперлиги он на выезде сыграл в нулевую ничью с «Истанбул Башакшехиром» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при двух ничьих и одной победе, которые пришлись на турецкое первенство, так что у хозяев, прямо скажем, средняя форма.

    «Истанбулспор»

    «Истанбулспор» после 18-ти туров занимает последнюю строчку в зоне вылета с отставанием в 13 баллов от безопасной 16-го места, поэтому практически обречен понизиться в классе.

    Кроме того, команда уже давно не выступает в Кубке Турции. На стадии третьего раунда турнира она 1 ноября на своем поле проиграла в дополнительное время «Керезспору» (2:3).

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    • В своем последнем матче клуб также потерпел поражение. В рамках Суперлиги он в домашних стенах был разгромлен лидером чемпионата «Фенербахче» (1:5).

    На сегодня у коллектива серия поражений в пять поединков, которые пришлись на турецкое первенство, так что у гостей откровенно провальная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Адана Демирспор», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех «Истанбулспора» оценивается в 7,20, ничья — в 5,20.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,10.

    Еще один вариант ставки — «Адана Демирспор» выиграет 1-й тайм и матч за 1,90, ведь в пяти последних матчах главный аутсайдер Суперлиги «Истанбулспор» потерпел поражение.

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    «Адана Демирспор» — «Истанбулспор»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли «Адана Демирспор» «Истанбулспор»?
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