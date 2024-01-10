10 января в Адане пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Адана Демирспор» сыграет против «Истанбулспора». Начало игры — в 20:00 по мск. «Адана Демирспор» — «Истанбулспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» по итогам 18-ти туров занимает седьмое место с отставанием в один балл от зоны еврокубков — четвертой позиции.

При этом команда уже прекратила выступления в Кубке Турции, не сумев пробиться в пятый раунд. В предыдущем круге она на своем поле проиграла в дополнительное время «Ризеспору» (3:4).

В своем последнем матче клуб не сумел одержать победу. В рамках Суперлиги он на выезде сыграл в нулевую ничью с «Истанбул Башакшехиром» (0:0).

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при двух ничьих и одной победе, которые пришлись на турецкое первенство, так что у хозяев, прямо скажем, средняя форма.

«Истанбулспор»

«Истанбулспор» после 18-ти туров занимает последнюю строчку в зоне вылета с отставанием в 13 баллов от безопасной 16-го места, поэтому практически обречен понизиться в классе.

Кроме того, команда уже давно не выступает в Кубке Турции. На стадии третьего раунда турнира она 1 ноября на своем поле проиграла в дополнительное время «Керезспору» (2:3).

В своем последнем матче клуб также потерпел поражение. В рамках Суперлиги он в домашних стенах был разгромлен лидером чемпионата «Фенербахче» (1:5).

На сегодня у коллектива серия поражений в пять поединков, которые пришлись на турецкое первенство, так что у гостей откровенно провальная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Адана Демирспор», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех «Истанбулспора» оценивается в 7,20, ничья — в 5,20.

В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,10.

Еще один вариант ставки — «Адана Демирспор» выиграет 1-й тайм и матч за 1,90, ведь в пяти последних матчах главный аутсайдер Суперлиги «Истанбулспор» потерпел поражение.