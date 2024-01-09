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    Камерунцы сразу добьются своего

    Замбия — Камерун. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Замбия — Камерун
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    Венсан Абубакар
    Замбия сыграет на своем поле с Камеруном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 9 января, начало — в 16:00 мск. Замбия — Камерун: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Замбия

    Эта команда относительно успешно стартовала в отборе на чемпионат мира. В двух матчах ей удалось набрать всего 3 очка.

    Сборная Замбии явно планирует побороться за 2 место. Да и с атакой у команды порядок: 5 забитых мячей в 2 поединках.

    В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Замбия обидным образом уступила Нигеру (1:2).

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    Поединки с камерунцами для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграно две при одной виктории.

    А вот дать бой камерунцам команда явно постарается. Плюс ко всему, последний очный поединок завершился победой Замбии (2:0).

    Камерун

    Камерун стартовал в квалификации на мировой чемпионат не столь успешно. В двух первых турах набрано 4 очка.

    В своей группе Камерун считается явным фаворитом, что и подтверждает на деле. Причем пропустила команда всего один мяч.

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    • Свой последний поединок в рамках отбора команда провела продуктивно. «Неукротимые львы» учинили разгром Маврикию (3:0).

    После того камерунцы потеряли два очка. Команда не сумела переиграть сборную Ливии (1:1), хотя по ходу встречи вела в счете.

    Нет сомнений, что Камерун будет активно и агрессивно атаковать. Состав команды укомплектован квалифицированными исполнителями.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Камеруна предлагают — 1.89.

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    На викторию Замбии дают — 4.20, ничья оценена — в 3.60.

    Камерунцы явно превосходят соперника, и наверняка начнут встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа Камеруна в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.

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    Замбия — Камерун: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на футбол. Камерунцы сразу добьются своего
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