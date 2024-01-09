Замбия сыграет на своем поле с Камеруном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 9 января, начало — в 16:00 мск. Замбия — Камерун: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Замбия

Эта команда относительно успешно стартовала в отборе на чемпионат мира. В двух матчах ей удалось набрать всего 3 очка.

Сборная Замбии явно планирует побороться за 2 место. Да и с атакой у команды порядок: 5 забитых мячей в 2 поединках.

В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Замбия обидным образом уступила Нигеру (1:2).

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Поединки с камерунцами для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграно две при одной виктории.

А вот дать бой камерунцам команда явно постарается. Плюс ко всему, последний очный поединок завершился победой Замбии (2:0).

Камерун

Камерун стартовал в квалификации на мировой чемпионат не столь успешно. В двух первых турах набрано 4 очка.

В своей группе Камерун считается явным фаворитом, что и подтверждает на деле. Причем пропустила команда всего один мяч.

Свой последний поединок в рамках отбора команда провела продуктивно. «Неукротимые львы» учинили разгром Маврикию (3:0).

После того камерунцы потеряли два очка. Команда не сумела переиграть сборную Ливии (1:1), хотя по ходу встречи вела в счете.

Нет сомнений, что Камерун будет активно и агрессивно атаковать. Состав команды укомплектован квалифицированными исполнителями.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Камеруна предлагают — 1.89.

На викторию Замбии дают — 4.20, ничья оценена — в 3.60.

Камерунцы явно превосходят соперника, и наверняка начнут встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа Камеруна в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.