Замбия
Эта команда относительно успешно стартовала в отборе на чемпионат мира. В двух матчах ей удалось набрать всего 3 очка.
Сборная Замбии явно планирует побороться за 2 место. Да и с атакой у команды порядок: 5 забитых мячей в 2 поединках.
В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Замбия обидным образом уступила Нигеру (1:2).
Поединки с камерунцами для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграно две при одной виктории.
А вот дать бой камерунцам команда явно постарается. Плюс ко всему, последний очный поединок завершился победой Замбии (2:0).
Камерун
Камерун стартовал в квалификации на мировой чемпионат не столь успешно. В двух первых турах набрано 4 очка.
В своей группе Камерун считается явным фаворитом, что и подтверждает на деле. Причем пропустила команда всего один мяч.
Свой последний поединок в рамках отбора команда провела продуктивно. «Неукротимые львы» учинили разгром Маврикию (3:0).
После того камерунцы потеряли два очка. Команда не сумела переиграть сборную Ливии (1:1), хотя по ходу встречи вела в счете.
Нет сомнений, что Камерун будет активно и агрессивно атаковать. Состав команды укомплектован квалифицированными исполнителями.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Камеруна предлагают — 1.89.
На викторию Замбии дают — 4.20, ничья оценена — в 3.60.
Камерунцы явно превосходят соперника, и наверняка
Наш прогноз — Победа Камеруна в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.