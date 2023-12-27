«Шарлеруа»
Эта команда в нынешнем чемпионате откровенно не блещет. «Шарлеруа» на текущий момент находится на 13 месте в турнирной таблице.
А вот атака команды несколько разочаровывает. В 19 матчах игроки «Шарлеруа» смогли забить всего 18 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Шарлеруа» снова разочаровал. Команда на выезде минимально уступила «Сент-Трюйдену».
В кадровом плане ситуация у команды позитивная. Травмирован только швейцарский защитник Стефан Кнезевич.
И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться тремя очками. «Шарлеруа» явно будет стремиться выбраться из нижней части таблицы.
«Мехелен»
Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. «Мехелен» пребывает в районе экватора турнирной таблицы.
С атакой у команды тоже не все так позитивно. В 19 матчах чемпионата игроки «Мехелена» забили всего 19 мячей.
В предыдущем туре «Мехелен» добыл важнейшие три очка. Дома команда разгромила «Стандард» (3:0).
А вот до того команда минимально уступила «Юниону». А вот в матче с «Брюгге» удалось взять очки (0:0).
И уж точно «Мехелен» будет действовать вторым номером. Гости наверняка не собираются лишь обороняться.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шарлеруа» предлагают — 2.14.
На викторию «Мехелена» дают — 3.43, ничья оценена — в 3.47.
«Шарлеруа»
Наш прогноз — Победа «Шарлеруа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.