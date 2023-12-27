«Шарлеруа» сыграет на своем поле с «Мехеленом» в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 22:45 мск. «Шарлеруа» — «Мехелен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шарлеруа»

Эта команда в нынешнем чемпионате откровенно не блещет. «Шарлеруа» на текущий момент находится на 13 месте в турнирной таблице.

А вот атака команды несколько разочаровывает. В 19 матчах игроки «Шарлеруа» смогли забить всего 18 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Шарлеруа» снова разочаровал. Команда на выезде минимально уступила «Сент-Трюйдену».

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В кадровом плане ситуация у команды позитивная. Травмирован только швейцарский защитник Стефан Кнезевич.

И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться тремя очками. «Шарлеруа» явно будет стремиться выбраться из нижней части таблицы.

«Мехелен»

Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. «Мехелен» пребывает в районе экватора турнирной таблицы.

С атакой у команды тоже не все так позитивно. В 19 матчах чемпионата игроки «Мехелена» забили всего 19 мячей.

В предыдущем туре «Мехелен» добыл важнейшие три очка. Дома команда разгромила «Стандард» (3:0).

А вот до того команда минимально уступила «Юниону». А вот в матче с «Брюгге» удалось взять очки (0:0).

И уж точно «Мехелен» будет действовать вторым номером. Гости наверняка не собираются лишь обороняться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шарлеруа» предлагают — 2.14.

На викторию «Мехелена» дают — 3.43, ничья оценена — в 3.47.

«Шарлеруа» явно постараются воспользоваться преимуществом своего поля , и уж точно будут активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Шарлеруа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.