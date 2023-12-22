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    «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира

    «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, клубный чемпионат мира, 22 декабря 2023 года

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    Родри
    22 декабря в финале клубного чемпионата мира сыграют «Манчестер Сити» и «Флуминенсе». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Клубный ЧМ 22 Декабря 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 21:00 Флуминенсе Флуминенсе
  • Клубный ЧМ
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в полуфинале клубного чемпионата мира порадовал фанатов крупной победой. «Горожане» встречались с «Уравой Ред Даймондс». Подопечные Хосепа Гвардиолы забили в ворота соперника три безответных гола.

    До этого «Манчестер Сити» официально оформил путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первым соперником команды в плей-офф станет датский «Копенгаген».

    В чемпионате Англии дела у «горожан» идут не лучшим образом. После 17 туров «Манчестер Сити» располагается лишь на четвертом месте. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет пять очков.

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    «Манчестер Сити» нацелен завоевать трофей. Клуб еще ни разу не выигрывал клубный чемпионат мира. «Горожане» являются безоговорочными фаворитами предстоящего финала.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» уже провел один матч на клубном чемпионате мира. 18 декабря команда встречалась с «Аль Ахли». Игра оказалась для бразильского клуба очень непростой.

    Долгое время «Флуминенсе» не удавалось поразить ворота соперника. Забить получилось лишь на 71-й минуте. В итоге бразильская команда победила со счетом 2:0.

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    • В чемпионате Бразилии «Флуминенсе» после 38 туров находится на 7-й строчке. В активе команды 56 очков.

    Этот матч станет уже тринадцатым финалом клубного ЧМ с участием европейской и американской команд. При этом и «Флуминенсе», и «Манчестер Сити» впервые в истории сыграют в финале.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити». Победа английской команды доступна за 1.28. Выигрыш «Флуминенсе» идет с коэффициентом 10.1. Ничья оценена — в 5.60.

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    Можно сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.97.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.70.

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    «Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
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