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    «Брентфорд» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка (к. 1.79) на футбол 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла»
    17 декабря в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити» пройдет поединок 17-го тура АПЛ, в котором «Брентфорд» сыграет против «Астон Виллы». Начало — в 17:00 по мск. «Брентфорд» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Декабря 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •

    «Брентфорд»

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Брентфорд» на данный момент занимает 11 позицию, имея в своем активе 19 набранных баллов.

    «Пчелы» крайне неудачно провели свои пять последних поединков в чемпионате. В этот период они смогли отпраздновать одну викторию и потерпели четыре поражения.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Астон Вилла

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    Причем в трех случаях фиаско были сухими. В минувшем туре лондонцы на выезде уступили аутсайдеру «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1, а игровым днем ранее проиграли в гостях «Брайтону» 1:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своем поле в текущем первенстве «Брентфорд» выиграл три встречи из восьми проведенных, три матча он еще свел вничью и дважды уходил поверженным.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» пока проводит превосходный сезон. На текущий момент она идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 35 очками. От первой строки она отстает всего на два балла.

    К данному поединку клуб из Бирмингема подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период он расписал три мировые и пять встреч выиграл.

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    • В двух своих последних проведенных играх чемпионата «Виллианы» на своем поле поочередно одолели лондонский «Арсенал» и «Ман Сити» по 1:0. А в преддверии этого матча они расписали гостевую ничью с боснийским «Зриньски» 1:1 и вышли в плей-офф Лиги конференций.

    На выезде в текущем розыгрыше АПЛ «Астон Вилла» выиграла три поединка из восьми проведенных, столько же матчей она еще проиграла и дважды расписала мировые.

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    В пяти последних очных противостояниях этих коллективов трижды была ничья, а также они в этот период по разу обыграли друг друга. В четырех этих встречах неизменно забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Астон Виллы» — 2.19, победа «Брентфорда» — 3.35, ничья — 3.85.

    Так как обе команды в своем последнем отрезке не отличаются особой результативностью, то в их очном противостоянии ставим на тотал меньше трех.

    И также не исключаем, что оппоненты вновь распишут мировую, которая встречалась в их очных встречах трижды за последние пять матчей.

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    «Брентфорд» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. Матч не порадует результативностью
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