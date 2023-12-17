17 декабря в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити» пройдет поединок 17-го тура АПЛ, в котором «Брентфорд» сыграет против «Астон Виллы». Начало — в 17:00 по мск. «Брентфорд» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брентфорд»

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Брентфорд» на данный момент занимает 11 позицию, имея в своем активе 19 набранных баллов.

«Пчелы» крайне неудачно провели свои пять последних поединков в чемпионате. В этот период они смогли отпраздновать одну викторию и потерпели четыре поражения.

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Причем в трех случаях фиаско были сухими. В минувшем туре лондонцы на выезде уступили аутсайдеру «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1, а игровым днем ранее проиграли в гостях «Брайтону» 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

На своем поле в текущем первенстве «Брентфорд» выиграл три встречи из восьми проведенных, три матча он еще свел вничью и дважды уходил поверженным.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» пока проводит превосходный сезон. На текущий момент она идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 35 очками. От первой строки она отстает всего на два балла.

К данному поединку клуб из Бирмингема подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период он расписал три мировые и пять встреч выиграл.

В двух своих последних проведенных играх чемпионата «Виллианы» на своем поле поочередно одолели лондонский «Арсенал» и «Ман Сити» по 1:0. А в преддверии этого матча они расписали гостевую ничью с боснийским «Зриньски» 1:1 и вышли в плей-офф Лиги конференций.

На выезде в текущем розыгрыше АПЛ «Астон Вилла» выиграла три поединка из восьми проведенных, столько же матчей она еще проиграла и дважды расписала мировые.

В пяти последних очных противостояниях этих коллективов трижды была ничья, а также они в этот период по разу обыграли друг друга. В четырех этих встречах неизменно забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Астон Виллы» — 2.19, победа «Брентфорда» — 3.35, ничья — 3.85.

Так как обе команды в своем последнем отрезке не отличаются особой результативностью, то в их очном противостоянии ставим на тотал меньше трех.

И также не исключаем, что оппоненты вновь распишут мировую, которая встречалась в их очных встречах трижды за последние пять матчей.