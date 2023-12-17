Поединок 14-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Бенфикой» состоится 17 декабря в Браге и начнется в 23:30 по мск. «Брага» — «Бенфика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брага»

«Брага» неплохо проводит этот сезон. К концу первой половины команда выиграла путевку в плей-офф Лиги Европы в группе с «Реалом», «Наполи» и берлинским «Унионом».

В последнем туре Лиги чемпионов «оружейники» проиграли «Наполи» 0:2, но набранных 4 очков хватило для выхода из группы. В чемпионате хозяева идут на 4-м месте в зоне Лиги конференций.

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Сейчас на счету «Браги» 29 очков. В 13 турах она одержала 9 побед. Подопечные Артура Жорже демонстрируют хорошие результаты в плане результативности. В лиге они лучшие по этому показателю (36), соответственно у них лучшая разница голов (16).

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Перед матчем с «Бенфикой» «Брага» выиграла 4 матча подряд, одолев «Портимоненше» (6:1), «Ароку» (1:0), «Эшторил» (3:1) и «Визелу» (3:1).

«Бенфика»

«Бенфика» тоже выбилась в пле-офф Лиги Европы. Она набрала 4 очка в группе с миланским «Интером», «Реал Сосьедадом» и «Зальцбургом». Австрийцев «орлы» опередили по дополнительным показателям благодаря победе со счетом 3:1.

В чемпионате гости занимают 3-е место с 30 очками на счету. При этом коллектив Рогера Смита проигрывает реже всех. У него только одно поражение в этом сезоне и всего 10 пропущенных мячей.

12 ноября команда обыграла дома «Спортинг» со счетом 2:1. После этого она сыграла дважды вничью. На выезде была нулевая ничья с «Морейренсе», а в «Лиссабоне» «славные» разошлись миром с «Фаренсе» (1:1).

«Бенфика» выиграла 5 из 7 выездных матчей сезона чемпионата Португалии. Она третья в списке лучших по этому показателю.

Прогноз и ставка

2.95 букмекеры дают на победу «Браги» и 2.35 — на победу «Бенфики». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.50.

Будет интересный поединок. Тем более что «Бенфика» не выигрывает у «Браги» дома уже 4 матча. Последняя очная встреча между этими командами закончилась со счетом 1:0 в пользу «Бенфики».

«Брага» — самая результативная и потому сможет пробить оборону команды Смита. «Бенфика» точно не останется в долгу и ответит тем же. В итоге будет обмен голами плюс тотал встречи дойдет до 2.5.

«Бенфика» не проигрывает уже третий матч подряд. Для нее это принципиальный поединок, так как поражение скинет ее с 3-е строчки. Она как минимум не должна проиграть. Ставим на ее победу с форой 0 за 1.69.