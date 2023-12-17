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    Отдаст ли «Бенфика» «Браге» 3-е место?

    «Брага» — «Бенфика». Ставки (к. 1.83) и прогноз на чемпионат Португалии 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Бенфика»
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    Анхель Ди Мария
    Поединок 14-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Бенфикой» состоится 17 декабря в Браге и начнется в 23:30 по мск. «Брага» — «Бенфика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 17 Декабря 2023 года
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    «Брага»

    «Брага» неплохо проводит этот сезон. К концу первой половины команда выиграла путевку в плей-офф Лиги Европы в группе с «Реалом», «Наполи» и берлинским «Унионом».

    В последнем туре Лиги чемпионов «оружейники» проиграли «Наполи» 0:2, но набранных 4 очков хватило для выхода из группы. В чемпионате хозяева идут на 4-м месте в зоне Лиги конференций.

    Коэффициенты матча Брага — Бенфика

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    Сейчас на счету «Браги» 29 очков. В 13 турах она одержала 9 побед. Подопечные Артура Жорже демонстрируют хорошие результаты в плане результативности. В лиге они лучшие по этому показателю (36), соответственно у них лучшая разница голов (16).

    Все прогнозы на футбол

    Перед матчем с «Бенфикой» «Брага» выиграла 4 матча подряд, одолев «Портимоненше» (6:1), «Ароку» (1:0), «Эшторил» (3:1) и «Визелу» (3:1).

    «Бенфика»

    «Бенфика» тоже выбилась в пле-офф Лиги Европы. Она набрала 4 очка в группе с миланским «Интером», «Реал Сосьедадом» и «Зальцбургом». Австрийцев «орлы» опередили по дополнительным показателям благодаря победе со счетом 3:1.

    В чемпионате гости занимают 3-е место с 30 очками на счету. При этом коллектив Рогера Смита проигрывает реже всех. У него только одно поражение в этом сезоне и всего 10 пропущенных мячей.

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    • 12 ноября команда обыграла дома «Спортинг» со счетом 2:1. После этого она сыграла дважды вничью. На выезде была нулевая ничья с «Морейренсе», а в «Лиссабоне» «славные» разошлись миром с «Фаренсе» (1:1).

    «Бенфика» выиграла 5 из 7 выездных матчей сезона чемпионата Португалии. Она третья в списке лучших по этому показателю.

    Прогноз и ставка

    2.95 букмекеры дают на победу «Браги» и 2.35 — на победу «Бенфики». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.50.

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    Будет интересный поединок. Тем более что «Бенфика» не выигрывает у «Браги» дома уже 4 матча. Последняя очная встреча между этими командами закончилась со счетом 1:0 в пользу «Бенфики».

    «Брага» — самая результативная и потому сможет пробить оборону команды Смита. «Бенфика» точно не останется в долгу и ответит тем же. В итоге будет обмен голами плюс тотал встречи дойдет до 2.5.

    «Бенфика» не проигрывает уже третий матч подряд. Для нее это принципиальный поединок, так как поражение скинет ее с 3-е строчки. Она как минимум не должна проиграть. Ставим на ее победу с форой 0 за 1.69.

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    «Брага» — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. Отдаст ли «Бенфика» «Браге» 3-е место?
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