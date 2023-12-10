«Краснодар»
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17-ти матчах 35 очков.
«Быки» вернулись на вершину на прошлой неделе, когда выиграли на своем поле у «Оренбурга» (2:1), а «Зенит» уступи в Москве «Локомотиву» (1:3).
Коэффициенты матча Краснодар — ЦСКА
Перед этим команда Владимира Ивича уступила на выезде «Уралу» (1:3).
В Екатеринбурге, помимо результата, еще одним неприятным событием стало удаление Джона Кордобы, который позже был дисквалифицирован на три матча за агрессивное поведение.
«Краснодар» справился с «Оренбургом» без колумбийского нападающего благодаря голам Эдуарда Сперцяна и Ильяза Ахметова, но против более сильных соперников его отсутствие действительно может стать серьезной проблемой.
«Краснодар» в текущей кампании до сих пор не потерпел ни одного поражения, выиграв семь из восьми матчей.
ЦСКА
ЦСКА находится на пятой строчке после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.
Несмотря на кадровые проблемы, «армейцы» все равно умудряются быть в лидирующей группе.
Команда Владимира Федотова потерпела лишь одно поражение в 12-ти предыдущих матчах.
Правда, в семи случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья.
И еще один
Прогноз и ставка
На «Краснодар» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу ЦСКА — за 3.45.
«Краснодар» очень хочет уйти на зимний перерыв в статусе единоличного лидера, но, скорее всего, ЦСКА не позволит сопернику сохранить отрыв от «Зенита».
Без Кордобы команде Ивича будет сложно обыграть осторожных «армейцев».
Ставка — ничья за 3.76.
Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Краснодара» больше 5,0 за 2.00.