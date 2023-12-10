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    Сможет ли «Краснодар» обыграть ЦСКА?

    «Краснодар» — ЦСКА Москва. Ставка (к. 3.76) и прогноз на чемпионат России 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — ЦСКА Москва
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    Федоров Чалов
    «Краснодар» сыграет на своем поле против московского ЦСКА в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 19:45 мск. «Краснодар» — ЦСКА Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Декабря 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:45 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Краснодар»

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17-ти матчах 35 очков.

    «Быки» вернулись на вершину на прошлой неделе, когда выиграли на своем поле у «Оренбурга» (2:1), а «Зенит» уступи в Москве «Локомотиву» (1:3).

    Коэффициенты матча Краснодар — ЦСКА

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    Перед этим команда Владимира Ивича уступила на выезде «Уралу» (1:3).

    В Екатеринбурге, помимо результата, еще одним неприятным событием стало удаление Джона Кордобы, который позже был дисквалифицирован на три матча за агрессивное поведение.

    «Краснодар» справился с «Оренбургом» без колумбийского нападающего благодаря голам Эдуарда Сперцяна и Ильяза Ахметова, но против более сильных соперников его отсутствие действительно может стать серьезной проблемой.

  • РПЛ. «Краснодар» вернул лидерство в чемпионате
  • Итоги 17-го тура чемпионата России по футболу
  • 05/12/2023

    • «Краснодар» в текущей кампании до сих пор не потерпел ни одного поражения, выиграв семь из восьми матчей.

    ЦСКА

    ЦСКА находится на пятой строчке после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

    Несмотря на кадровые проблемы, «армейцы» все равно умудряются быть в лидирующей группе.

    Команда Владимира Федотова потерпела лишь одно поражение в 12-ти предыдущих матчах.

    Правда, в семи случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья.

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    И еще один любопытный факт: пять предыдущих гостевых матчей ЦСКА в РПЛ завершились вничью. При этом у команды Федотова пока всего лишь одна победа на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Краснодар» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу ЦСКА — за 3.45.

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    «Краснодар» очень хочет уйти на зимний перерыв в статусе единоличного лидера, но, скорее всего, ЦСКА не позволит сопернику сохранить отрыв от «Зенита».

    Без Кордобы команде Ивича будет сложно обыграть осторожных «армейцев».

    Ставка — ничья за 3.76.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Краснодара» больше 5,0 за 2.00.

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    «Краснодар» — ЦСКА Москва: прогноз, ставка (3.76), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Краснодар» обыграть ЦСКА?
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