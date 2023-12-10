«Краснодар» сыграет на своем поле против московского ЦСКА в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 19:45 мск. «Краснодар» — ЦСКА Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Краснодар»

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17-ти матчах 35 очков.

«Быки» вернулись на вершину на прошлой неделе, когда выиграли на своем поле у «Оренбурга» (2:1), а «Зенит» уступи в Москве «Локомотиву» (1:3).

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Перед этим команда Владимира Ивича уступила на выезде «Уралу» (1:3).

В Екатеринбурге, помимо результата, еще одним неприятным событием стало удаление Джона Кордобы, который позже был дисквалифицирован на три матча за агрессивное поведение.

«Краснодар» справился с «Оренбургом» без колумбийского нападающего благодаря голам Эдуарда Сперцяна и Ильяза Ахметова, но против более сильных соперников его отсутствие действительно может стать серьезной проблемой.

«Краснодар» в текущей кампании до сих пор не потерпел ни одного поражения, выиграв семь из восьми матчей.

ЦСКА

ЦСКА находится на пятой строчке после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

Несмотря на кадровые проблемы, «армейцы» все равно умудряются быть в лидирующей группе.

Команда Владимира Федотова потерпела лишь одно поражение в 12-ти предыдущих матчах.

Правда, в семи случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья.

Все прогнозы на РПЛ

И еще один любопытный факт: пять предыдущих гостевых матчей ЦСКА в РПЛ завершились вничью. При этом у команды Федотова пока всего лишь одна победа на выезде.

Прогноз и ставка

На «Краснодар» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу ЦСКА — за 3.45.

«Краснодар» очень хочет уйти на зимний перерыв в статусе единоличного лидера, но, скорее всего, ЦСКА не позволит сопернику сохранить отрыв от «Зенита».

Без Кордобы команде Ивича будет сложно обыграть осторожных «армейцев».

Ставка — ничья за 3.76.

Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Краснодара» больше 5,0 за 2.00.