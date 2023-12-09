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    «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 1,93) и прогноз на чемпионат Германии 9 декабря 2023 года

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    Юсуф Поульсен
    «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг». Матч пройдет в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги 9 декабря, начало — 20:30 (мск). «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Декабря 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Боруссия» Д

    В этом сезоне команда Эдина Терзича не показывает какого-то сверхяркого футбола, к которому приучила за последние годы, но все равно сезон в ее исполнении получается довольно неплохой.

    Пусть в Бундеслиге она пока идет на пятом месте с 25 очками, но расстояние от группы лидеров не так велико. Зато «Боруссия» достигла высокого достижения в Лиге чемпионов, выйдя из группы смерти за тур до окончания отборочного этапа.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — РБ Лейпциг

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    В чемпионате Германии «Боруссия» Дортмунд в последнем туре смогла отобрать очки у лидера леверкузенского «Байера», сыграв с ним вничью со счетом 1:1. «Шмели» открыли счет уже на пятой минуте.Отличился левый защитник Юлиан Рюэрсон после того, как обстучался в «стеночку» с Никласом Фюллькругом.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Для норвежца это уже третий гол в нынешней Бундеслиге. После пропущенного гола «Боруссии» пришлось очень сложно, так как «Байер» включил максимальные скорости и создал очень много опасных моментов, но удача сопутствовала команде Терзича, она смогла пропустить всего один мяч.

    «Лейпциг»

    После 13-ти матчей команда Марко Розе идет на четвертой позиции в Бундеслиге с 26 очками. До второго места и «Баварии» ее отделяют уже шесть очков. В последнем туре на своем поле был обыгран «Хайденхайм» со счетом 2:1.

    Уже в первом тайме «Лейпциг» забил два гола. Отличились Лоис Опенда с пенальти и Юссуф Поульсен. Для французского форварда этот мяч стал уже десятым в чемпионате, он лучший бомбардир команды.

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    • Датчанин же поборол наконец многочисленные болячки и вернулся в стартовый состав, где в последних турах выходит на острие атаки вместе с Опендой. Напомним, что Поульсен — один из главных старожилов клуба, игравший с «Лейпцигом» еще во Второй Бундеслиге.

    Вообще, в этом сезоне дружина Марио Розе играет очень ярко, много атакует и создает моменты, особенно же сильно она выглядит против лидеров, когда не надо дополнительно настраиваться на соперника.

    Прогноз и ставка

    Перед этим противостоянием букмекеры оценивают шансы соперников, как абсолютно равные. На «Боруссию» и «Лейцпиг» дают одинаковый коэффициент — 2,60. Ничья — 4,0.

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    Сейчас «Лейпциг» смотрится более солидно, у них есть запас прочности и гораздо более атакующая и средняя линия, которая должна сделать разницу в этом матче.

    Учитывая эти факторы, а также серьезные потери в оборонительной линии «Боруссии», считаем, что стоит рассмотреть прогноз и ставку на победу «Лейпцига» с форой 0 за 1,93.

    Более рисковые могут взять ставку на чистую победу команды Марко Розе за 2,60.

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    «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. Гости сейчас смотрятся сильнее
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