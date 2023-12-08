«Веен» Висбаден сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Бр в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 20:30 мск. «Веен» Висбаден — «Айнтрахт» Бр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Веен» Висбаден

Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Второй Бундеслиги. «Веен» Висбаден находится на скромном 9 месте.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 поединках чемпионата забито всего лишь 17 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Веен» Висбаден не сумел разжиться очками. Команда уступила «Хольштайну» (2:3).

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Это поражение стало для «Веена» вторым кряду. До того команда уступила «Гройтер Фюрту» со счетом 0:2.

Матчи с брауншвейгцами для команды традиционно проходят по-боевому. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись викториями.

«Айнтрахт» Бр

Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно хуже ожидаемого. Сейчас «Айнтрахт» Бр находится на предпоследнем 17 месте в таблице Второй Бундеслиги.

В плане реализации у команды ситуация почти что аховая. В 15 поединках удалось отличиться всего 11 точными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Айнтрахт» Бр в родных стенах минимально уступил «Гройтер Фюрту».

А вот в обороне у команды имеются серьезные проблемы. В 15 матчах она дала результативный сбор 29 раз.

Наверняка «Айнтрахт» Бр будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Гостям отступать банально просто некуда.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Веена» Висбаден предлагают — 1.98.

На викторию «Айнтрахта» Бр дают — 3.54, ничья оценена — в 3.70.

У обеих команд имеются проблемы в плане реализации, так что кому-то из соперников уж точно не удастся забить .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.09.