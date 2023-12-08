«Веен» Висбаден
Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Второй Бундеслиги. «Веен» Висбаден находится на скромном 9 месте.
Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 поединках чемпионата забито всего лишь 17 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Веен» Висбаден не сумел разжиться очками. Команда уступила «Хольштайну» (2:3).
Это поражение стало для «Веена» вторым кряду. До того команда уступила «Гройтер Фюрту» со счетом 0:2.
Матчи с брауншвейгцами для команды традиционно проходят по-боевому. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись викториями.
«Айнтрахт» Бр
Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно хуже ожидаемого. Сейчас «Айнтрахт» Бр находится на предпоследнем 17 месте в таблице Второй Бундеслиги.
В плане реализации у команды ситуация почти что аховая. В 15 поединках удалось отличиться всего 11 точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Айнтрахт» Бр в родных стенах минимально уступил «Гройтер Фюрту».
А вот в обороне у команды имеются серьезные проблемы. В 15 матчах она дала результативный сбор 29 раз.
Наверняка «Айнтрахт» Бр будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Гостям отступать банально просто некуда.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Веена» Висбаден предлагают — 1.98.
На викторию «Айнтрахта» Бр дают — 3.54, ничья оценена — в 3.70.
У обеих команд имеются проблемы в плане реализации, так что
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.09.