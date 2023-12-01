«Крузейро»
Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Крузейро» пока еще не обеспечил себе спокойную жизнь в элите.
Оборона команды выглядит довольно монолитно. В 35 матчах чемпионата пропущено всего лишь 30 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Крузейро» добыл три важнейших очка. На выезде с минимальным счетом был обыгран «Гойяс».
Матчи с «Атлетико Паранаэнсе» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух коллизиях.
И уж наверняка хозяева постараются сыграть на своих козырях. Даже ничейный исход для «Крузейро» будет положительным.
«Атлетико Паранаэнсе»
Эта команда в нынешнем сезоне решает приземленные задачи. На данный момент «Атлетико Паранаэнсе» занимает скромное 8 место.
В плане реализации у «ураганов» наблюдается относительный порядок. Игроки команды забили 47 мячей в 35 матчах.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Атлетико Паранаэнсе» в родных стенах не сумел одолеть «Васко да Гаму (0:0).
В трех своих последних матчах команда расписывала мировые. А вот последняя виктория случилась месяц назад.
Наверняка "Атлетико Паранаэнсе" будет активно атаковать. Команде нужно добывать максимум очков, дабы попасть в Кубок Либертадорес.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу "Крузейро" предлагают — 2.18.
На викторию "Атлетико Паранаэнсе" дают — 3.51, ничья оценена — в 3.18.
"Атлетико Паранаэнсе"
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.18. Еще вариант для ставки — Победа "Крузейро" за 2.18.