«Крузейро» сыграет на своем поле с «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 02:00 мск. «Крузейро» — «Атлетико Паранаэнсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Крузейро»

Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Крузейро» пока еще не обеспечил себе спокойную жизнь в элите.

Оборона команды выглядит довольно монолитно. В 35 матчах чемпионата пропущено всего лишь 30 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Крузейро» добыл три важнейших очка. На выезде с минимальным счетом был обыгран «Гойяс».

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Матчи с «Атлетико Паранаэнсе» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух коллизиях.

И уж наверняка хозяева постараются сыграть на своих козырях. Даже ничейный исход для «Крузейро» будет положительным.

«Атлетико Паранаэнсе»

Эта команда в нынешнем сезоне решает приземленные задачи. На данный момент «Атлетико Паранаэнсе» занимает скромное 8 место.

В плане реализации у «ураганов» наблюдается относительный порядок. Игроки команды забили 47 мячей в 35 матчах.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Атлетико Паранаэнсе» в родных стенах не сумел одолеть «Васко да Гаму (0:0).

В трех своих последних матчах команда расписывала мировые. А вот последняя виктория случилась месяц назад.

Наверняка "Атлетико Паранаэнсе" будет активно атаковать. Команде нужно добывать максимум очков, дабы попасть в Кубок Либертадорес.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу "Крузейро" предлагают — 2.18.

На викторию "Атлетико Паранаэнсе" дают — 3.51, ничья оценена — в 3.18.

"Атлетико Паранаэнсе" в последнее время заметно забуксовал , да и "Крузейро" забивает с заметным скрипом.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.18. Еще вариант для ставки — Победа "Крузейро" за 2.18.