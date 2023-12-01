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    Смогут ли «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» выявить сильнейшего?

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 1 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 01 Декабря 2023 года
    Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 21:00 Аль-Наср Аль-Наср
  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Хиляль»

    Коллектив из Эр-Рияда успешно выступает в этом сезоне. В чемпионате страны она в четырнадцати матчах добыла двенадцать побед, дважды сыграла вничью и ни разу не проиграла. «Лидеры» смогли 43 раза (больше всех) поразить ворота соперника, а в свои ворота пропустили только 8 раз (меньше всех).

    В итоге команда, которая в прошлом сезона стала третьей, имеет в своем активе 38 оков и уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая на четыре пункта «Аль-Наср» и на одиннадцать баллов «Аль-Ахли». Именно подопечные Жоржи Жезуша являются главными претендентами на чемпионство.

    Также «Аль-Хиляль» прекрасно играет в азиатской Лиге чемпионов. В пяти играх команда набрала тринадцать пунктов и досрочно вышла в плей-офф престижного турнира. В группе с саудовским коллективом были узебекский «Навбахор», иранский «Нассаджи» и индийский «Мумбаи».

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    Сейчас у команды Малкома, Неймара, Александара Митровича, Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича и Калиду Кулибали серия из тринадцати побед подряд во всех турнирах. Последняя потеря очков была еще 21 сентября в матче с «Дамаком» (1:1). Поражений в этом сезоне еще не было.

    «Аль-Наср»

    Еще одна команда из Эр-Рияда также прекрасно выступает в этом сезоне. В четырнадцати матчах «всемирный клуб» добыл одиннадцать побед, дважды проиграл и один раз сыграл вничью. «Рыцари Неджда» смогли 39 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустили.

    «Желто-синие» в итоге набрали 34 пункта и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Они на четыре балла отстают от лидирующего «Аль-Хиляля» и на семь очков опережают «Аль-Ахли». Именно «Аль-Наср» и является главным соперником «Хиляля» в борьбе за титул.

    В азиатской Лиге чемпионов у подопечных Луиша Каштру также все замечательно. За пять матчей они набрали тринадцать баллов и обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Соперниками саудовцев по группе являлись иранский «Персеполис», катарский «Аль-Духаиль» и «Истиклол» из Таджикистана.

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    • Команда, за которую выступают Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Алекс Теллес и Эмерик Ляпорт, последний раз проигрывала еще 18 августа в матче против «Аль-Таавуна» (0:2). На этой неделе «Аль-Наср» также сыграл вничью с «Персеполисом» (0:0) в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают поставить за 2.03.

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    На викторию «Аль-Насра» дают 3.20, ничья оценена в 3.80.

    Поставим на то, что встреча примерно равных команд закончится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» выявить сильнейшего?
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