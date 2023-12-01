«Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Хиляль»

Коллектив из Эр-Рияда успешно выступает в этом сезоне. В чемпионате страны она в четырнадцати матчах добыла двенадцать побед, дважды сыграла вничью и ни разу не проиграла. «Лидеры» смогли 43 раза (больше всех) поразить ворота соперника, а в свои ворота пропустили только 8 раз (меньше всех).

В итоге команда, которая в прошлом сезона стала третьей, имеет в своем активе 38 оков и уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая на четыре пункта «Аль-Наср» и на одиннадцать баллов «Аль-Ахли». Именно подопечные Жоржи Жезуша являются главными претендентами на чемпионство.

Также «Аль-Хиляль» прекрасно играет в азиатской Лиге чемпионов. В пяти играх команда набрала тринадцать пунктов и досрочно вышла в плей-офф престижного турнира. В группе с саудовским коллективом были узебекский «Навбахор», иранский «Нассаджи» и индийский «Мумбаи».

Все прогнозы на футбол

Сейчас у команды Малкома, Неймара, Александара Митровича, Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича и Калиду Кулибали серия из тринадцати побед подряд во всех турнирах. Последняя потеря очков была еще 21 сентября в матче с «Дамаком» (1:1). Поражений в этом сезоне еще не было.

«Аль-Наср»

Еще одна команда из Эр-Рияда также прекрасно выступает в этом сезоне. В четырнадцати матчах «всемирный клуб» добыл одиннадцать побед, дважды проиграл и один раз сыграл вничью. «Рыцари Неджда» смогли 39 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустили.

«Желто-синие» в итоге набрали 34 пункта и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Они на четыре балла отстают от лидирующего «Аль-Хиляля» и на семь очков опережают «Аль-Ахли». Именно «Аль-Наср» и является главным соперником «Хиляля» в борьбе за титул.

В азиатской Лиге чемпионов у подопечных Луиша Каштру также все замечательно. За пять матчей они набрали тринадцать баллов и обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Соперниками саудовцев по группе являлись иранский «Персеполис», катарский «Аль-Духаиль» и «Истиклол» из Таджикистана.

Команда, за которую выступают Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Алекс Теллес и Эмерик Ляпорт, последний раз проигрывала еще 18 августа в матче против «Аль-Таавуна» (0:2). На этой неделе «Аль-Наср» также сыграл вничью с «Персеполисом» (0:0) в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают поставить за 2.03.

На викторию «Аль-Насра» дают 3.20, ничья оценена в 3.80.

Поставим на то, что встреча примерно равных команд закончится вничью.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.