«Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Эта команда все никак не выберется из нижней части таблицы. Подопечные Валерия Карпина сейчас одиннадцатые, но потенциально способны на большее.

Зато с реализацией у «Родины» дела обстоят вполне себе прилично. В 15 поединках РПЛ ростовчане наколотили 23 мяча.

Коэффициенты матча Ростов — Пари НН 1X2Новым игрокам 1.773.655.00Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ростов» в боевом поединке уступил «Спартаку» (1:2).

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Интересно, что из пяти своих последних поединков «Ростов» выиграл в трех. Правда, в двух последних «желто-синие» набрали всего один балл.

И уж точно хозяева будут максимально активно атаковать. Команда Карпина постарается оторваться от опасной зоны как можно на более почтительное расстояние.

«Пари НН»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. Нижегородцы утвердились в роли середняка первого дивизиона.

Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Нижегородцы в 15 матчах отличились всего 14 забитыми мячами.

Свой последний поединок «Пари НН» провел крайне неудачно. Дома команда Сергея Юрана не сумела одолеть «Балтику» (0:0).

Да и вообще, «Пари НН» не выигрывает уже три матча кряду. Причем в двух из них нижегородцы поочередно уступили московским «Динамо» (1:2) и ЦСКА (2:3).

Наверняка «Пари НН» постарается зацепиться за очки. Да и надежные тылы должны гостям в этом помочь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 1.90.

На викторию «Пари НН» дают — 4.60, ничья оценена — в 3.68.

Обе команды явно способны прибавить, так что наверняка будут максимально активны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.