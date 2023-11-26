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    В Ростове будут забивать!

    «Ростов» — «Пари НН». Ставка (к. 2.23) и прогноз на РПЛ 26 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Пари НН»
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    Валерий Карпин
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Ноября 2023 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Ростов»

    Эта команда все никак не выберется из нижней части таблицы. Подопечные Валерия Карпина сейчас одиннадцатые, но потенциально способны на большее.

    Зато с реализацией у «Родины» дела обстоят вполне себе прилично. В 15 поединках РПЛ ростовчане наколотили 23 мяча.

    Коэффициенты матча Ростов — Пари НН

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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ростов» в боевом поединке уступил «Спартаку» (1:2).

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    Интересно, что из пяти своих последних поединков «Ростов» выиграл в трех. Правда, в двух последних «желто-синие» набрали всего один балл.

    И уж точно хозяева будут максимально активно атаковать. Команда Карпина постарается оторваться от опасной зоны как можно на более почтительное расстояние.

    «Пари НН»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. Нижегородцы утвердились в роли середняка первого дивизиона.

    Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Нижегородцы в 15 матчах отличились всего 14 забитыми мячами.

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    • Свой последний поединок «Пари НН» провел крайне неудачно. Дома команда Сергея Юрана не сумела одолеть «Балтику» (0:0).

    Да и вообще, «Пари НН» не выигрывает уже три матча кряду. Причем в двух из них нижегородцы поочередно уступили московским «Динамо» (1:2) и ЦСКА (2:3).

    Наверняка «Пари НН» постарается зацепиться за очки. Да и надежные тылы должны гостям в этом помочь.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Пари НН» дают — 4.60, ничья оценена — в 3.68.

    Обе команды явно способны прибавить, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.

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    «Ростов» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. В Ростове будут забивать!
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