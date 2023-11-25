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    Кто окажется победителем в столичном дерби?

    ЦСКА — «Динамо». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо»
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    ЦСКА
    ЦСКА сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 17:30 мск. ЦСКА — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Ноября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    ЦСКА

    После 15-и туров армейцы замыкают 5-ку лидеров РПЛ, набрав 25 очков за этот период. ЦСКА отстает от 1-й позиции лишь на 7 баллов. В нынешнем сезоне у команды также есть все шансы на успех, но все зависит от того, насколько стабильно столичная команда проведет остаток сезона.

    ЦСКА является одной из самых результативных команд РПЛ. За 15 матчей армейцы забили 27 голов при 20-и пропущенных. К тому же, у команды есть яркий лидер, который может решать исходы матчей.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Динамо

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  • 2.173.703.30Бонус$9500
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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил 7 голов и сделал одну голевую передачу за 15 встреч, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    Все прогнозы на РПЛ

    Стоит отметить, что армейцы занимают такое же 5-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 17 очков из 21-го возможного на своем поле.

    В предстоящем матче команда встретится с прямым конкурентом по таблице — московским «Динамо». Столичное дерби всегда вызывает особый интерес. К тому же, ЦСКА имеет беспроигрышную серию в РПЛ, которая длится уже 10 матчей подряд.

    «Динамо»

    Команда Марцела Личка имеет такое же количество очков, сколько и ЦСКА (25), но занимает 3-е место из-за дополнительных показателей. По сравнению с прошлым сезоном «Динамо» сильно улучшило свою игру. Приход Лички, очевидно, положительно сказался на результатах команды.

    Стоит отметить, что у «бело-голубых» также продолжается беспроигрышная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. В последнем туре «Динамо» уверенно обыграло «Оренбург» (2:0), забив все 2 гола во 2-м тайме.

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    • «Бело-голубые» также неплохо выступают на чужом поле, набрав 11 очков из 24-х возможных — это 5-е место в лиге. К тому же, у «Динамо» появился новый лидер.

    Форварду команды Константину Тюкавину всего 21 год, но он уже является лидером атак «Динамо». За 15 матчей игрок забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

    В предстоящем матче «Динамо» сыграет с ЦСКА. Обе команды считаются прямыми конкурентами в борьбе за лидерство в лиге. В последней очной встрече между «Динамо» и ЦСКА «бело-голубые» одержали волевую победу со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 2.17.

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    На викторию «Динамо» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.70.

    В предстоящем матче встретятся примерно равные команды. Можно предположить, что ЦСКА все-таки сможет победить, но при этом пропустит как минимум один гол.

    Наш прогноз — Победа ЦСКА. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — ЦСКА забьет в 1-м тайме за 1.77.

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    ЦСКА — «Динамо»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. Кто окажется победителем в столичном дерби?
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