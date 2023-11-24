«Аль-Иттифак» сыграет на своем поле с «Аль-Иттихадом» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 18:00 мск. «Аль-Иттифак» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Иттифак»

Команда Стивена Джеррарда занимает 7-е место в саудовской Про-Лиге с 22 очками в активе после 13-и туров. «Аль-Иттифак» является крепким середняком, который продолжает вести борьбу за 3-ку лидеров чемпионата.

Главное преимущество «Аль-Иттифака» — это оборона. За 13 встреч команда пропустила 14 голов (4-й результат в лиге) при 19-и забитых. К тому же, у команды есть форвард Мусса Дембеле, который занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров саудовской Про-Лиги. Нападающий забил 7 голов за 8 поединков.

Несмотря на это, результаты «Аль-Иттифака» в последнее время оставляют желать лучшего. За последние 5 матчей команда обыграла только «Аль-Вехду» (3:2), а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью.

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Стоит отметить, что по результатам домашних встреч подопечные Джеррарда также занимают 7-е место, набрав 11 очков из 18-и возможных. Сможет ли «Аль-Иттифак» на своем поле противостоять «Аль-Иттихаду», который также показывает нестабильные результаты в последнее время?

«Аль-Иттихад»

Команда расположена максимально близко к 3-ке лидеров. «Аль-Иттихад» занимает 5-е место, отставая от 3-й строчки лишь на 2 балла. У этой команды есть все для того, чтобы претендовать на лидерские позиции, но пока «Аль-Иттихад» не может найти стабильность в своей игре.

Стоит отметить, что у команды отличные показатели забитых и пропущенных голов. За 13 туров «Аль-Иттихад» забил 25 голов (5-е место в лиге) и пропустил 12 мячей (3-е место).

Это неудивительно, ведь в распоряжении у команды есть форвард Карим Бензема, который до сих пор является топовым нападающим. За 11 встреч в нынешнем сезоне француз забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

«Аль-Иттифак» и «Аль-Иттихад» уже встречались между собой в 2023 году. В феврале «черно-желтые» обыграли своего соперника на чужом поле со счетом 3:0. В том матче «Аль-Иттихад» буквально раздавил оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.75.

На викторию «Аль-Иттифака» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.75.

Сейчас «Аль-Иттихад» значительно сильнее «Аль-Иттифака». Можно предположить, что гости одержат уверенную победу.

Наш прогноз — Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 больше за 1.83.