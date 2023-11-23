ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КубаИзбиение младенцев. Сборная России покуражилась в матче с «карликом» Давид Де ХеаТрансферный дайджест. 14 ноября — 20 ноября Брендан Аллен и Пол КрейгЯркий финиш от Аллена, трудовая победа Моралеса. Обзор карда UFC Vegas 82
  • 11:13
    • Кварацхелия продлит контракт с «Наполи»
  • 10:41
    • Стало известно, когда сборная России может сыграть с Китаем
  • 10:16
    • Европейскую Суперлигу могут запустить без клубов АПЛ
  • 10:06
    • Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии
  • 00:43
    • Италия сыграла вничью с Украиной и пробилась на Евро
  • 00:41
    • Словения победила Казахстан и пробилась на Евро-2024
  • 00:43
    • Чехия разгромила Молдову, Албания и Фареры не выявили победителя
    Все новости спорта

    «Эстудиантес» Рио-Куарто — «Депортиво» Майпу. Ставка (к. 2.07) и прогноз на второй дивизион чемпионата Аргентины — Примера Насьональ, 23 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Эстудиантес» Рио-Куарто — «Депортиво» Майпу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эстудиантес» Рио-Куарто — фаворит матча
    «Эстудиантес» Рио-Куарто на своем поле примет «Депортиво» Майпу в рамках плей-офф Примеры Насьональ за выход в элитный дивизион. Матч пройдет 23 ноября, 01:00 (мск). «Эстудиантес» Рио-Куарто — «Депортиво» Майпу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Кубок 25 Ноября 2023 года
    Etoile Maritime
  • Франция. Кубок
    •  Etoile Maritime 16:00 Трелиссак Трелиссак
  • Франция. Кубок
    •

    «Эстудиантес» Рио-Куарто

    «Эстудиантес» Рио-Куарто занял четвертое место в группе A регулярного чемпионата по итогам 36 туров. Клуб отстал от лучшего в группе «Альмиранте Браун» на пять очков.

    В плей-офф команда обыграла «Митре Сантьяго» (1:0), а также дважды сыграли в нулевую ничью с «Атлетико Рафаэлу».

    Такие результаты позволили хозяевам поля грядущего матча выйти в полуфинал плей-офф, не пропустив ни единого мяча, хотя и забили лишь раз.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при одной победе и двух ничьих, так что хозяева имеют неплохие шансы на успех.

    «Депортиво» Майпу

    «Депортиво» Майпу занял третье место в группе B регулярного чемпионата по итогам 34 туров. Клуб отстал от лучшего в группе «Индепендьенте Ривадавиа» на пять очков.

    В плей-офф команда обыграла «Сан-Мартин Сан-Хуан» (1:0), потерпела поражение от «Темперли» (1:2), а также победила его же (2:0).

  • МЛС, Бельгия или Франция? Лучшие лиги для поиска молодых звезд
  • Краткое пособие по поиску талантов для скаутов и простых любителей футбола
  • 18/11/2023

    • Такие результаты позволили хозяевам поля грядущего матча выйти в полуфинал плей-офф, пропустив лишь один мяч и забили четыре гола.

    В пяти последних поединках коллектив одержал две победы при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей явно не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Эстудиантес» Рио-Куарто, коэффициент на победу которого равен 2,07. Успех «Депортиво» Майпу оценивается в 3,65, ничья — в 3,15.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Эстудиантес» Рио-Куарто выиграет за 2,07.

    Еще один вариант ставки — «Эстудиантес» Рио-Куарто выиграет 1-й тайм и матч за 3,40, ведь хозяева, как фаворит, способны реализовать такой сценарий, особенно на своем поле.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Пакистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Имер — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Вавассори
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Гонконг — Туркменистан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Китай — Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  21.50
  • Прогноз на матч Эрбер — Мутэ
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Узбекистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Индия — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сирия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Иордания — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив— Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эстудиантес» Рио-Куарто — «Депортиво» Майпу: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на футбол.
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры