«Эстудиантес» Рио-Куарто на своем поле примет «Депортиво» Майпу в рамках плей-офф Примеры Насьональ за выход в элитный дивизион. Матч пройдет 23 ноября, 01:00 (мск). «Эстудиантес» Рио-Куарто — «Депортиво» Майпу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эстудиантес» Рио-Куарто

«Эстудиантес» Рио-Куарто занял четвертое место в группе A регулярного чемпионата по итогам 36 туров. Клуб отстал от лучшего в группе «Альмиранте Браун» на пять очков.

В плей-офф команда обыграла «Митре Сантьяго» (1:0), а также дважды сыграли в нулевую ничью с «Атлетико Рафаэлу».

Такие результаты позволили хозяевам поля грядущего матча выйти в полуфинал плей-офф, не пропустив ни единого мяча, хотя и забили лишь раз.

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при одной победе и двух ничьих, так что хозяева имеют неплохие шансы на успех.

«Депортиво» Майпу

«Депортиво» Майпу занял третье место в группе B регулярного чемпионата по итогам 34 туров. Клуб отстал от лучшего в группе «Индепендьенте Ривадавиа» на пять очков.

В плей-офф команда обыграла «Сан-Мартин Сан-Хуан» (1:0), потерпела поражение от «Темперли» (1:2), а также победила его же (2:0).

Такие результаты позволили хозяевам поля грядущего матча выйти в полуфинал плей-офф, пропустив лишь один мяч и забили четыре гола.

В пяти последних поединках коллектив одержал две победы при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей явно не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Эстудиантес» Рио-Куарто, коэффициент на победу которого равен 2,07. Успех «Депортиво» Майпу оценивается в 3,65, ничья — в 3,15.

В пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Эстудиантес» Рио-Куарто выиграет за 2,07.

Еще один вариант ставки — «Эстудиантес» Рио-Куарто выиграет 1-й тайм и матч за 3,40, ведь хозяева, как фаворит, способны реализовать такой сценарий, особенно на своем поле.