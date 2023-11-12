12 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Косова и Израиля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Косово — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Косово

Пока что у хозяев за плечами лишь одна победа — над Андоррой. По итогам семи матчей у балканцев семь очков и на одну игру больше, нежели у грядущего соперника.

Также косовцы набрали по одному баллу в поединках с Андоррой (1:1), Израилем (1:1) и Румынией (0:0), а также в матче со Швейцарией, в котором им на удивление удалось забить 2 мяча (2:2).

Коэффициенты матча Косово — Израиль 1X2Новым игрокам 2.753.352.65Бонус$9500

Еще одним результативным поединком в активе сборной Косова является выездная встреча с Белоруссией, завершившаяся поражением со счетом 1:2.

Все прогнозы на Евро-2024

Победа над Андоррой в прошлом туре прервала безвыигрышную серию коллектива в восемь матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи, так что хозяева в целом выглядят слабо.

Израиль

Израильтяне находятся на 3-е месте в таблице. В последних матчах они набрали основное количество очков в этом розыгрыше.

Хозяева выиграли 3 из 4 поединков. В целом же они не уступают на протяжении четырех туров. Всего у сборной Израиля 3 победы, 2 ничьи и одно фиаско.

Беспроигрышную серию команда начала с победы над Белоруссией (2:1). Следом была победа над Андоррой с тем же результатом.

С одним из лидеров группы — сборной Румынии — Израиль сыграл вничью 1:1. В последнем поединке была вторая победа над Белоруссией.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Израиль, коэффициент на победу которого равен 2,61. Успех Косова оценивается в 2,77, ничья — в 3,34.

В трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,15.

Еще один вариант ставки — Израиль выиграет за 2,61, ведь гости победили в трех из четырех последних матчей.