Косово
Пока что у хозяев за плечами лишь одна победа — над Андоррой. По итогам семи матчей у балканцев семь очков и на одну игру больше, нежели у грядущего соперника.
Также косовцы набрали по одному баллу в поединках с Андоррой (1:1), Израилем (1:1) и Румынией (0:0), а также в матче со Швейцарией, в котором им на удивление удалось забить 2 мяча (2:2).
Коэффициенты матча Косово — Израиль
Еще одним результативным поединком в активе сборной Косова является выездная встреча с Белоруссией, завершившаяся поражением со счетом 1:2.
Победа над Андоррой в прошлом туре прервала безвыигрышную серию коллектива в восемь матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи, так что хозяева в целом выглядят слабо.
Израиль
Израильтяне находятся на 3-е месте в таблице. В последних матчах они набрали основное количество очков в этом розыгрыше.
Хозяева выиграли 3 из 4 поединков. В целом же они не уступают на протяжении четырех туров. Всего у сборной Израиля 3 победы, 2 ничьи и одно фиаско.
Беспроигрышную серию команда начала с победы над Белоруссией (2:1). Следом была победа над Андоррой с тем же результатом.
С одним из лидеров группы — сборной Румынии — Израиль сыграл вничью 1:1. В последнем поединке была вторая победа над Белоруссией.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Израиль, коэффициент на победу которого равен 2,61. Успех Косова оценивается в 2,77, ничья — в 3,34.
В трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,15.
Еще один вариант ставки — Израиль выиграет за 2,61, ведь гости победили в трех из четырех последних матчей.