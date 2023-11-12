ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичATP Finals 2023. Джокович — главный фаворит, Медведев и Рублев в одной группе, а Алькарас, кажется, не готов У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти» Жаилтон АлмейдаАлмейде рано драться за пояс. Бой с Льюисом показал все пробелы бразильского Хабиба
  • 08:16
    • Мудрик может покинуть «Челси» в январе
    Все новости спорта

    Приблизится ли Косово к Израилю?

    Косово — Израиль. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 12 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на Сборная Косово Прогнозы на Сборная Израиля Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Косово — Израиль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Косово не в лучшей форме
    12 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Косова и Израиля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Косово — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 12 Ноября 2023 года
    Косово
  • Евро-2024. Квалификация. Группа I
    •  Косово 22:45 Израиль Израиль
  • Иерусалим
    •

    Косово

    Пока что у хозяев за плечами лишь одна победа — над Андоррой. По итогам семи матчей у балканцев семь очков и на одну игру больше, нежели у грядущего соперника.

    Также косовцы набрали по одному баллу в поединках с Андоррой (1:1), Израилем (1:1) и Румынией (0:0), а также в матче со Швейцарией, в котором им на удивление удалось забить 2 мяча (2:2).

    Коэффициенты матча Косово — Израиль

    1X2Новым игрокам
  • 2.753.352.65Бонус$9500
    •

    Еще одним результативным поединком в активе сборной Косова является выездная встреча с Белоруссией, завершившаяся поражением со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Победа над Андоррой в прошлом туре прервала безвыигрышную серию коллектива в восемь матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи, так что хозяева в целом выглядят слабо.

    Израиль

    Израильтяне находятся на 3-е месте в таблице. В последних матчах они набрали основное количество очков в этом розыгрыше.

    Хозяева выиграли 3 из 4 поединков. В целом же они не уступают на протяжении четырех туров. Всего у сборной Израиля 3 победы, 2 ничьи и одно фиаско.

  • Читайте по теме

    • Беспроигрышную серию команда начала с победы над Белоруссией (2:1). Следом была победа над Андоррой с тем же результатом.

    С одним из лидеров группы — сборной Румынии — Израиль сыграл вничью 1:1. В последнем поединке была вторая победа над Белоруссией.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Израиль, коэффициент на победу которого равен 2,61. Успех Косова оценивается в 2,77, ничья — в 3,34.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,15.

    Еще один вариант ставки — Израиль выиграет за 2,61, ведь гости победили в трех из четырех последних матчей.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лада — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Волгарь — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лечче — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бавария — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Дармштадт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Аугсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.77
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Косово — Израиль: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли Косово к Израилю?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры