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    «Кобальтовые» продолжат свой подъем из низов

    «Шальке» — «Эльверсберг». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 10 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Шальке 04
    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Эльверсберг»
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    «Шальке»
    «Шальке» сыграет на своем поле с «Эльверсбергом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:30 мск. «Шальке» — «Эльверсберг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 10 Ноября 2023 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:30 Эльверсберг Эльверсберг
  • Германия. Вторая Бундеслига
    •

    «Шальке»

    Эта команда пока и близко не походит на пытающуюся вернуться в элиту. На данный момент «кобальтовые» находятся на 15 месте.

    Команда выиграла лишь в 4 матчах из 12. Да и 26 пропущенных мячей в 12 матчах говорят о проблемах в обороне.

    Коэффициенты матча Шальке 04 — Эльверсберг

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  • 2.053.853.25Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Шальке» добыл три очка. На выезде команда сумела одолеть «Нюрнберг» (2:1).

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    В двух последних матчах чемпионата команда выиграла. Да и вообще, потенциал гельзенкирхенцев пока и близко не реализован.

    И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. «Кобальтовые» просто обязаны побеждать скромного оппонента.

    «Эльверсберг»

    Эта команда в нынешнем сезоне видится середняком лиги. На текущий момент «Эльверсберг» пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

    В плане реализации команда выглядит не столь успешно. В 12 матчах игроки «Эльверсберга» смогли забить лишь 17 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Эльверсберг» в родных стенах по всем статьям уступил «Санкт-Паули» (0:2).

    А вот до того команда имела в активе двухматчевую победную серию. Да и вообще, «Эльверсберг» попортит нервы кому угодно!

    Наверняка «Эльверсберг» постарается разжиться хотя бы баллом. Гости явно будут действовать с оглядкой на тылы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шальке» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Эльверсберга» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.85.

    «Шальке» сейчас на ходу, и уж точно попытается оторваться от опасной зоны на как можно более комфортную дистанцию.

    Наш прогноз — Победа «Шальке». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.

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    «Шальке» — «Эльверсберг»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. «Кобальтовые» продолжат свой подъем из низов
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