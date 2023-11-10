«Шальке» сыграет на своем поле с «Эльверсбергом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:30 мск. «Шальке» — «Эльверсберг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

Эта команда пока и близко не походит на пытающуюся вернуться в элиту. На данный момент «кобальтовые» находятся на 15 месте.

Команда выиграла лишь в 4 матчах из 12. Да и 26 пропущенных мячей в 12 матчах говорят о проблемах в обороне.

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В предыдущем туре чемпионата «Шальке» добыл три очка. На выезде команда сумела одолеть «Нюрнберг» (2:1).

Все прогнозы на футбол

В двух последних матчах чемпионата команда выиграла. Да и вообще, потенциал гельзенкирхенцев пока и близко не реализован.

И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. «Кобальтовые» просто обязаны побеждать скромного оппонента.

«Эльверсберг»

Эта команда в нынешнем сезоне видится середняком лиги. На текущий момент «Эльверсберг» пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации команда выглядит не столь успешно. В 12 матчах игроки «Эльверсберга» смогли забить лишь 17 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Эльверсберг» в родных стенах по всем статьям уступил «Санкт-Паули» (0:2).

А вот до того команда имела в активе двухматчевую победную серию. Да и вообще, «Эльверсберг» попортит нервы кому угодно!

Наверняка «Эльверсберг» постарается разжиться хотя бы баллом. Гости явно будут действовать с оглядкой на тылы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шальке» предлагают — 2.06.

На викторию «Эльверсберга» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.85.

«Шальке» сейчас на ходу , и уж точно попытается оторваться от опасной зоны на как можно более комфортную дистанцию.

Наш прогноз — Победа «Шальке». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.