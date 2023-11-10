«Шальке»
Эта команда пока и близко не походит на пытающуюся вернуться в элиту. На данный момент «кобальтовые» находятся на 15 месте.
Команда выиграла лишь в 4 матчах из 12. Да и 26 пропущенных мячей в 12 матчах говорят о проблемах в обороне.
Коэффициенты матча Шальке 04 — Эльверсберг
В предыдущем туре чемпионата «Шальке» добыл три очка. На выезде команда сумела одолеть «Нюрнберг» (2:1).
В двух последних матчах чемпионата команда выиграла. Да и вообще, потенциал гельзенкирхенцев пока и близко не реализован.
И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. «Кобальтовые» просто обязаны побеждать скромного оппонента.
«Эльверсберг»
Эта команда в нынешнем сезоне видится середняком лиги. На текущий момент «Эльверсберг» пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.
В плане реализации команда выглядит не столь успешно. В 12 матчах игроки «Эльверсберга» смогли забить лишь 17 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Эльверсберг» в родных стенах по всем статьям уступил «Санкт-Паули» (0:2).
А вот до того команда имела в активе двухматчевую победную серию. Да и вообще, «Эльверсберг» попортит нервы кому угодно!
Наверняка «Эльверсберг» постарается разжиться хотя бы баллом. Гости явно будут действовать с оглядкой на тылы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шальке» предлагают — 2.06.
На викторию «Эльверсберга» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.85.
Наш прогноз — Победа «Шальке». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.