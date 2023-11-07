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    «Янг Бойз» даст бой фавориту

    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Прогноз и ставка (к. 2.07) на Лигу чемпионов, 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»
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    Тренер «Янг Бойз» Рафаэль Вики
    Английский «Манчестер Сити» на своем поле примет швейцарский «Янг Бойз» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, 23:00 (мск). «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 07 Ноября 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа G
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    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы уверенно возглавляет группу G с 9 очками после трех туров. Всех своих соперников она победила с одинаковым счетом 3:1. Ни в одной встрече преимущество горожан не вызывало никаких сомнений.

    С «Янг Бойз» они уже встречались в первом круге в Швейцарии, и тогда в первом тайме хозяевам удалось выстоять, но после перерыва сказалось преимущество в классе. В том матче дубль оформил Эрлинг Холанн, еще один мяч на счету центрального защитника Мануэля Аканджи.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Янг Бойз

    1X2Новым игрокам
  • 1.0812.0035.00Бонус$9500
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    В чемпионате Англии у «Манчестер Сити» дела тоже идут прекрасно. Они возглавляют турнирную таблицу вместе с «Тоттенхэмом». В последнем туре «горожане» разгромили на своем поле «Борнмут» со счетом 6:1, дав возможность Гвардиоле поэкспериментировать с тактической схемой.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Также наставник «Манчестер Сити» предоставил небольшой отдых части лидеров. Но даже без них и давно выбывшего из строя Кевина де Брейне игра «горожан» не тускнеет, а расцветает другими красками.

    «Янг Бойз»

    После трех туров швейцарский клуб замыкает квартет в группе G. У него всего одно очков в трех турах после ничейного исхода (2:2) с «Црвеной Звездой». В прошлом туре команда уступила «Манчестер Сити». Единственный гол забил крайний полузащитник Мешак Элиа.

    Второй сезон «Янг Бойз» возглавляет известный в прошлом футболист Рафаэль Вики, который показывает себя молодым и перспективным тренером. Как обычно команда нацелена на выращивание молодых талантов и последующую выгодную перепродажу в более богатые клубы.

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    • В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» располагается на первом месте, опережая «Цюрих» на одно очко, но при этом имея игру в запасе. После продажи двух лидеров в летнее межсезонье (Ридера и Зайзигера) подрастает новая талантливая поросль, на которую уже начинают засматриваться европейские топ-клубы.

    В первую очередь это 23-летний вингер Кастриот Имери и центральный защитник 20-летний Орель Аменда. «Янг Бойз» обычно играет в открытый футбол с высокой линией обороны, но при необходимости, как это было в первом матче с «Манчестер Сити», способен закрыться и действовать более рационально.

    Прогноз и ставка

    Явным фаворитом матча по мнению букмекеров является «Манчестер Сити». На его победу коэффициент — 1,08. На «Янг Бойз» — 34,0. Ничья — 14,0.

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    Почти нет сомнений, что команда Пепа Гвардиолы одержит победу в этой встрече, но вряд ли стоит ждать разгрома. Три очка гарантируют выход в плей-офф, поэтому нет никакой надобности набивать разницу мячей.

    Также возможна небольшая ротация в стане «Манчестер Сити» и очередной тактический эксперимент от главного тренера, поэтому неплохо смотрится ставка на «победу Янг Бойз с форой плюс 2,5» за 2,07.

    Более рисковым прогнозом станет «победа Янг Бойз с форой плюс 1,5» за 3,70. Английский клуб вполне способен забить один гол, а потом просто перекатывать мяч в спокойном темпе.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» за 5.05.

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    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. «Янг Бойз» даст бой фавориту
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