«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы мечтает повторить прошлый сезон. Взять Лигу чемпионов англичанам теперь будет сложнее.
Правда, в группе команда не испытывает особых сложностей. Все три первых матча в своем квартете подопечные Гвардиолы выиграли.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Янг Бойз
В своем предыдущем поединке «Манчестер Сити» показал свою силу. «Борнмут» был буквально уничтожен (6:1).
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Мощный Эрлинг Холанн и его партнеры не собираются сбавлять темпов. У англичан есть все шансы досрочно оформить путевку в плей-офф.
И уж наверняка команда Гвардиолы будет активно атаковать. Да и класс команды на две головы сильнее, чем у соперника.
«Янг Бойз»
Эта команда борется за 3 место в группе. «Янг Бойз» как раз на нем и находится, но «Црвена Звезда» имеет столько же очков — 1.
С атакой у команды относительный порядок. В трех матчах Лиги чемпионов швейцарцы забили 4 мяча.
В своем последнем поединке «Янг Бойз» добыл уверенную викторию. Команда легко расправилась с «Винтертуром» (4:1).
В своем чемпионате команда привычно борется за чемпионский титул. Правда, «Цюрих» навязывает серьезное сопротивление.
Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Впрочем, швейцарцы в первом матче дали бой команде Гвардиолы, хоть и уступили (1:3).
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.09.
На викторию «Янг Бойз» дают — 39.00, ничья оценена — в 14.50.
Швейцарцам
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 6.50.
Для остальных — более умеренный прогноз.