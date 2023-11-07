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    Голевой обмен во втором тайме? Или в первом?!

    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Дерзкая ставка за 5.05 на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Янг Бойз» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 07 Ноября 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа G
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    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы мечтает повторить прошлый сезон. Взять Лигу чемпионов англичанам теперь будет сложнее.

    Правда, в группе команда не испытывает особых сложностей. Все три первых матча в своем квартете подопечные Гвардиолы выиграли.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Янг Бойз

    1X2Новым игрокам
  • 1.0812.0035.00Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Манчестер Сити» показал свою силу. «Борнмут» был буквально уничтожен (6:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Мощный Эрлинг Холанн и его партнеры не собираются сбавлять темпов. У англичан есть все шансы досрочно оформить путевку в плей-офф.

    И уж наверняка команда Гвардиолы будет активно атаковать. Да и класс команды на две головы сильнее, чем у соперника.

    «Янг Бойз»

    Эта команда борется за 3 место в группе. «Янг Бойз» как раз на нем и находится, но «Црвена Звезда» имеет столько же очков — 1.

    С атакой у команды относительный порядок. В трех матчах Лиги чемпионов швейцарцы забили 4 мяча.

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    • В своем последнем поединке «Янг Бойз» добыл уверенную викторию. Команда легко расправилась с «Винтертуром» (4:1).

    В своем чемпионате команда привычно борется за чемпионский титул. Правда, «Цюрих» навязывает серьезное сопротивление.

    Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Впрочем, швейцарцы в первом матче дали бой команде Гвардиолы, хоть и уступили (1:3).

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.09.

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    На викторию «Янг Бойз» дают — 39.00, ничья оценена — в 14.50.

    Швейцарцам уже удавалось распечатать ворота команды Гвардиолы, что наверняка может повториться.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 6.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (5.05), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен во втором тайме? Или в первом?!
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