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    «Быки» смогут удержать лидерство

    «Краснодар» — «Крылья Советов». Ставка (к.1,78) и прогноз на РПЛ, 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Крылья Советов»
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    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба
    «Краснодар» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 5 ноября, 14:00 (мск). «Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Ноября 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
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    «Краснодар»

    Команда Владимира Ивича немного затормозила в последних турах и растеряла свое преимущество от «Зенита» до двух очков. Скорее всего, лидеры РПЛ выявят победителя первой части турнира в очном поединке, который пройдет в 15-м туре.

    В последней игре «Краснодар» потерпел первое поражение в чемпионате от ЦСКА. Игра была довольно равной и шла «до гола». Его получилось забить «армейцам». Хотя «быки» вполне могли уйти от поражения в самом конце встречи, но свой момент не использовали.

    Коэффициенты матча Краснодар — Крылья Советов

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  • 1.753.954.70Бонус$9500
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    В Кубке России «Краснодар» в ярком поединке одолел московский «Спартак» со счетом 3:2. Главный тренер Ивич в этом поединке убил сразу двух зайцев. Дал отдохнуть некоторым лидером в преддверии важных игр РПЛ и предоставил игровую практику резервистам с сильным соперником.

    Календарь и таблица РПЛ

    Особенно его порадовал молодой 18-летний форвард Александр Кокшаров, сделавший дубль. Он показал, что, в случае чего, у Джона Кордобы подрастает неплохая замена. Полную игру в Кубке России провел и Никита Кривцов, показавший, что постепенно возвращается к оптимальной форме.

    «Крылья Советов»

    Команда Виталия Осинькина в трех последних матчах набрала всего одно очко и отдалилась от лидеров в лице «Краснодара» и «Зенита» уже на приличное расстояние. Сейчас самарский клуб идет на третьей позиции с 22 очками.

    В последнем туре «Крылья Советов» не смогли удержать победу в матче против «Оренбурга», пропустив в середине второго тайма. А могли и вовсе потерпеть поражение, так как противник очень мощно навалился в конце матча. Единственный гол в составе самарцев забил Бенхамин Гарре.

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    • Этот аргентинец стал настоящим лидером «Крыльев Советов» в текущем сезоне, именно через него в большинстве случаев исходит острота в атаке. Виталий Осинькин перевел его на позицию «десятки» и именно там он окончательно раскрылся. Поэтому все настойчивее разговоры о его переходе в «Зенит» зимой.

    В Кубке России дела у команды намного хуже. Она за тур до окончания группового турнира лишилась шансов на продолжение борьбы. Поэтому игра против «Зенита» (0:1) в шестом туре превратилась по сути в пустую формальность.

    Ставки и прогнозы

    Фаворитом матча букмекеры считают лидера чемпионата «Краснодар». На его победу дают — 1,78. На «Крылья Советов» — 4,70. Ничья — 4,0.

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    Обе команды сейчас находятся на спаде, хотя «Краснодар» все-таки выглядит более целостно, но ему постоянно чего-то не хватает в последних матчах. Тогда как «Крылья Советов» теряют очки по делу, слабея с каждой игрой.

    «Краснодар» проповедует прагматичный стиль в этом сезоне, обладает более ровным и глубоким составом, при необходимости может спокойно закрыться, плюс играет на своем поле. Поэтому логичной станет ставка на его «чистую победу» за 1,78.

    Более рисковым вариантом станет прогноз на «победа Краснодара плюс тотал меньше 3,5» за 2,65. Если у «быков» получится первыми забить гол, то они сыграют «по счету» и спокойно доведут матч до победы.

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    «Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» смогут удержать лидерство
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