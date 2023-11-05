«Черноморец» Нв
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за сохранение прописки в первой лиге. «Черноморец» Нв находится на 15 месте в таблице.
Главным позитивным качеством команды является относительно надежная оборона. В 16 матчах пропущено 17 мячей.
Свой предыдущий поединок «моряки» провалили. «Черноморец» Нв в Кубке России уступил «Родине» (0:3).
Команда Константина Зырянова не выигрывает уже почти месяц. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка.
И уж точно хозяева постараются оказать достойное сопротивление химчанам. Да и пора бы «морякам» добывать очки!
«Химки»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в РПЛ. Андрею Талалаеву постепенно удается наладить игру коллектива.
На текущий момент «Химки» пребывают на 4 месте в таблице. Причем отставание от лидера составляет всего 2 очка.
Свой последний поединок команда провела блестяще. Химчане в Кубке России буквально смели с газона «Динамо» Владивосток (4:0).
В двух последних поединках «Химки» не пропускали. Да и вообще, подмосковная команда сейчас находится на подъеме.
Наверняка «Химки» будут действовать первым номером. Гости явно метят в зону прямого повышения в классе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Химок» предлагают — 1.86.
На викторию «Черноморца» Нв дают — 4.93, ничья оценена — в 3.30.
«Морякам» нужно отдаляться от опасной зоны, да и
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.