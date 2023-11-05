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    «Черноморец» Нв — «Химки». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Химки»
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    Константин Зырянов
    «Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 16:00 мск. «Черноморец» Нв — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Ноября 2023 года
    Черноморец
  • Новороссийск
    •  Черноморец 16:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Черноморец» Нв

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за сохранение прописки в первой лиге. «Черноморец» Нв находится на 15 месте в таблице.

    Главным позитивным качеством команды является относительно надежная оборона. В 16 матчах пропущено 17 мячей.

    Свой предыдущий поединок «моряки» провалили. «Черноморец» Нв в Кубке России уступил «Родине» (0:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    Команда Константина Зырянова не выигрывает уже почти месяц. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка.

    И уж точно хозяева постараются оказать достойное сопротивление химчанам. Да и пора бы «морякам» добывать очки!

    «Химки»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в РПЛ. Андрею Талалаеву постепенно удается наладить игру коллектива.

    На текущий момент «Химки» пребывают на 4 месте в таблице. Причем отставание от лидера составляет всего 2 очка.

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    • Свой последний поединок команда провела блестяще. Химчане в Кубке России буквально смели с газона «Динамо» Владивосток (4:0).

    В двух последних поединках «Химки» не пропускали. Да и вообще, подмосковная команда сейчас находится на подъеме.

    Наверняка «Химки» будут действовать первым номером. Гости явно метят в зону прямого повышения в классе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Химок» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Черноморца» Нв дают — 4.93, ничья оценена — в 3.30.

    «Морякам» нужно отдаляться от опасной зоны, да и в родных стенах команда Зырянова явно будет активна в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.

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    «Черноморец» Нв — «Химки»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой обмен!
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