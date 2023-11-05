«Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 16:00 мск. «Черноморец» Нв — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец» Нв

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за сохранение прописки в первой лиге. «Черноморец» Нв находится на 15 месте в таблице.

Главным позитивным качеством команды является относительно надежная оборона. В 16 матчах пропущено 17 мячей.

Свой предыдущий поединок «моряки» провалили. «Черноморец» Нв в Кубке России уступил «Родине» (0:3).

Прогнозы на ФНЛ

Команда Константина Зырянова не выигрывает уже почти месяц. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка.

И уж точно хозяева постараются оказать достойное сопротивление химчанам. Да и пора бы «морякам» добывать очки!

«Химки»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в РПЛ. Андрею Талалаеву постепенно удается наладить игру коллектива.

На текущий момент «Химки» пребывают на 4 месте в таблице. Причем отставание от лидера составляет всего 2 очка.

Свой последний поединок команда провела блестяще. Химчане в Кубке России буквально смели с газона «Динамо» Владивосток (4:0).

В двух последних поединках «Химки» не пропускали. Да и вообще, подмосковная команда сейчас находится на подъеме.

Наверняка «Химки» будут действовать первым номером. Гости явно метят в зону прямого повышения в классе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Химок» предлагают — 1.86.

На викторию «Черноморца» Нв дают — 4.93, ничья оценена — в 3.30.

«Морякам» нужно отдаляться от опасной зоны, да и в родных стенах команда Зырянова явно будет активна в атаке .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.