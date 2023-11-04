«Унион» Берлин сыграет у себя дома с «Айнтрахтом» Франкфурт в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 4 ноября, 17:30 (мск). «Унион» Берлин — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион» Берлин

У команды Урса Фишера начало сезона абсолютно не сложилось, она пока идет на 15-й строчке в чемпионате с шестью очками. В Лиге чемпионов «Унион» потерпел три поражения из трех.

Хотя перед началом сезона шли разговоры даже о претензиях на чемпионство. «Унион» серьезно усилил состав именитыми новичками. Были приглашены Леонардо Бонуччи, Робин Госенс, Кевин Фолланд. Но именно они внесли дисбаланс в игру команды.

Коэффициенты матча Унион — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 2.553.252.95Бонус$9500

Урс Фишер привык работать с футболистами среднего уровня, адаптировать их к своим тактическим схемам и выжимать из них максимум. В итоге после масштабной закупки «Унион» проваливает сезон, и даже раздаются слухи об отставке швейцарца, с которым связаны все последние успехи клуба.

Все прогнозы на футбол

В последнем туре немецкой Бундеслиги «Унион» снова проиграл, на сей раз «Вердеру» (0:2). Сначала последовал автогол центрального защитника Робина Кнохе в довольно безобидной ситуации, а затем был удален Рани Хедира, который является ключевым игроком в центре и поля только восстановился после травмы. После этого рассчитывать на успех уже не приходилось.

«Айнтрахт» Франкфурт

В нынешнем чемпионате команда выглядит довольно неплохо, идет на седьмой строчке с 14 очками. В трех последних турах команда набрала семь очков и имеет все шансы продолжить хорошее выступление.

В летнее межсезонье команду покинула главная звезда Рандаль Коло Муани, перешедший в «ПСЖ». Француз в прошлом сезоне был причастен к половине голам «Айнтрахта» и заменить его невозможно.

Тем не менее, молодой тренер Дино Топмеллер, для которого это первый сезон в Бундеслиге, нашел способ сместить акценты в атаке и команда неплохо заиграла. Новым лидером нападения стал египтянин Омар Мармуш, который пришел из «Вольфсбурга».

В защите у «Айнтрахта» дела тоже обстоят неплохо. Команда играет по прогрессивной схеме 3-4-3, довольно мало пропускает, даже несмотря на то, что часть игр пропустил из-за травмы основной вратарь Кевин Трапп.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, шансы команд на победу примерно одинаковы. На «Унион» они дают 2,60. На «Айнтрахт» — 3,0. Ничья идет за 3,20.

Матч очень важен для «Униона» и лично для главного тренера Урса Фишера, для которого он может стать последним во главе клуба. Поэтому вряд ли тут стоит ждать открытого футбола.

Скорее всего, «Унион» сосредоточится на обороне своих ворот и будет рассчитывать на стандартные положения, которые он выполняет лучше всех в Бундеслиге. «Айнтрахт», несмотря на последние результативные матчи, при Топмеллере тоже довольно прагматичным. Мы считаем, что стоит рассмотреть прогноз на «тотал меньше 2,5» за 1,81.

Любители рисковать могут заиграть ставку на победу «Униона» за 2,60. Пора уже команде подтвердить свой уровень, а звездным новичкам показать ради чего их приглашали.