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    Голевой обмен заказывали?!

    Алжир — Египет. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алжир — Египет
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    Рияд Марез
    Алжир сыграет на своем поле с Египтом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 октября, начало — в 19:00 мск. Алжир — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Октября 2023 года
    Египет
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    •  Египет 19:00 Алжир Алжир
  • Алжир
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    Алжир

    Алжирцы в последнее время заметно прибавили. В двух своих последних поединках команда добыла две виктории.

    В кадровом плане у команды также отличный подбор исполнителей. Ряд ведущих игроков представляют сильные европейские клубы.

    Коэффициенты матча Египет — Алжир

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  • 2.903.102.60Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке Алжир добыл уверенную викторию. В контрольной встрече команда уверенно переиграла Кабо-Верде (5:1).

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того алжирцы минимально одолели крепких сенегальцев. А вот не проигрывает сборная Алжира уже без малого год.

    В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Алжирцы любят и умеют забивать, что продемонстрировали в недавней встрече с кабовердийцами.

    Египет

    Эта команда сильна, однако стабильности ей не хватает. Да и Мохаммед Салах нечасто выдает блестящие поединки.

    В контрольных поединках Египет не преуспевает в атаке. Например, тунисцам «фараоны» уступили по всем статьям (1:3).

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    • Свой последний поединок Египет провел успешно. Команда в контрольном матче с минимальным счетом переиграла Замбию.

    Вот только матчи с Алжирцами для команды складываются непросто. Из пяти последних очных встреч соперники добыли по две победы.

    В этой встрече гости наверняка постараются добыть положительный результат. К тому же египтяне не проигрывают Алжиру уже почти 14 лет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Алжира предлагают — 2.64.

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    На викторию Египта дают — 2.79, ничья оценена — в 3.08.

    Обе команды явно будут стремиться преуспеть в атаке, так что ждем боевого поединка.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.51.

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    Алжир — Египет: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен заказывали?!
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