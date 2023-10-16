Алжир
Алжирцы в последнее время заметно прибавили. В двух своих последних поединках команда добыла две виктории.
В кадровом плане у команды также отличный подбор исполнителей. Ряд ведущих игроков представляют сильные европейские клубы.
Коэффициенты матча Египет — Алжир
В своем предыдущем поединке Алжир добыл уверенную викторию. В контрольной встрече команда уверенно переиграла Кабо-Верде (5:1).
А вот до того алжирцы минимально одолели крепких сенегальцев. А вот не проигрывает сборная Алжира уже без малого год.
В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Алжирцы любят и умеют забивать, что продемонстрировали в недавней встрече с кабовердийцами.
Египет
Эта команда сильна, однако стабильности ей не хватает. Да и Мохаммед Салах нечасто выдает блестящие поединки.
В контрольных поединках Египет не преуспевает в атаке. Например, тунисцам «фараоны» уступили по всем статьям (1:3).
Свой последний поединок Египет провел успешно. Команда в контрольном матче с минимальным счетом переиграла Замбию.
Вот только матчи с Алжирцами для команды складываются непросто. Из пяти последних очных встреч соперники добыли по две победы.
В этой встрече гости наверняка постараются добыть положительный результат. К тому же египтяне не проигрывают Алжиру уже почти 14 лет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Алжира предлагают — 2.64.
На викторию Египта дают — 2.79, ничья оценена — в 3.08.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.51.