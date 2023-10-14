14 октября в Бари на «Сан-Никола» сборная Италии сыграет против национальной команды Мальты в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Италия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Сборная Италии стала победителем прошлого чемпионата Европы, одолев в финале по пенальти Англии. Однако после этого она не преодолела квалификацию ЧМ-2022 и второй раз подряд осталась без мирового форума.

В текущем же отборочном цикле «Скуадра Адзурра» провела только четыре поединка, набрав в них семь очков, с которыми находится на второй строке, имея одинаковое количество баллов с украинцами и македонцами.

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Начали итальянцы данную компании с домашнего фиаско от англичан 1:2, затем они переиграли на выезде скромную Мальту 2:0. В прошлом месяце они сыграли вничью на выезде с Северной Македонией 1:1 и на своем поле одолели Украину 2:1.

Календарь и таблица Евро-2024

Напомним, что летом сборная Италии принимала участие в финальной части Лиги наций и заняла там третье место. В полуфинале она уступила 1:2 Испании, а в игре за бронзу одолела 3:2 Нидерланды.

Мальта

Национальная команда Мальты — это очень скромная команда, которая в основном заканчивает отборы к турнирам на последних местах в своих группах.

Так, например, «иониты» в квалификации Евро-2020 заняли последнее место в группе из шести сборных, где проиграли девять игр из десяти при одной победе — над Фарерами дома 2:1.

В текущей же компании островитяне еще зачетными пунктами не разжились, проиграв все пять проведенных встреч с общим счетом 1:11 и засели на дне таблицы, где и останутся.

Единственный гол мальтийцы забили еще на старте турнира, уступив на выезде 1:2 Северной Македонии. Им же они проиграли и в прошлом месяце на своем поле со счетом 0:2.

Италия обыграла Мальту во всех девяти очных противостояниях, пропустив в этих играх лишь два гола. В этом отборе итальянцы одолели Мальту на ее поле 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Италии предлагают — 1.03.

На викторию Мальты дают — 60.00, ничья оценена — в 18.50.

Итальянцы не только должны обыграть на своем поле Мальту, но и значительно улучшить свою разницу мячей. В общем, рекомендуем ставить на хозяев с форой -3.

И также прогнозируем, что «Скуадра Адзурра» еще в первом тайме отметиться хотя бы парой забитых мячей.