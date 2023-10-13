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    Приблизится ли Босния и Герцеговина к Люксембургу?

    Лихтенштейн — Босния и Герцеговина. Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, квалификация Евро-2024, 13 октября 2023 года

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    Босния и Герцеговина — фаворит матча
    В пятницу, 13 октября, в Вадуце сборная Лихтенштейна сыграет против национальной команды Боснии и Герцеговины в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Лихтенштейн — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 13 Октября 2023 года

    Лихтенштейн

    Сборная Лихтенштейна — главный аутсайдер этой группы. У команды совершенно не клеится игра. В шести матчах зафиксировано шесть поражений.

    Вряд ли что-то изменится и в грядущем поединке. Наверное, даже сами фанаты сборной Лихтенштейна не верят в успех. Разница в классе все же явная

    Коэффициенты матча Лихтенштейн — Босния и Герцеговина

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  • 28.0012.501.09Бонус$9500
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    Лихтенштейн проиграл во всех шести предыдущих матчах. Сборная уступила Португалии (0:4), Исландии (0:7), Люксембургу (0:2), Словакии (0:1), Боснии и Герцеговине (1:2) и Словакии (0:3).

    Все прогнозы на Евро-2024

    Коллектив не побеждает вот уже три года во всех турнирах, включая товарищеские встречи, а серия поражений составляет 19 поединков, так что у хозяев мизерные шансы не проиграть.

    Босния и Герцеговина

    Команда находится на четвертом месте в группе. В пяти матчах отбора Босния и Герцеговина разжилась всего шестью очками, на четыре пункта отставая от второй позиции.

    В нынешнем отборочном цикле команда выступает не столь ярко. В шести сыгранных матчах ей удалось отличиться лишь пятью точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок она провела неудачно. Балканская сборная на выезде потерпела поражение сборной Исландии (0:1) на выезде.

    В пяти последних встречах, которые пришлись на квалификацию на чемпионат Европы, коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, но плохая форма гостей тут явно не помешает им выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Боснию и Герцеговину, коэффициент на победу которой равен 1,08. Успех Лихтенштейна оценивается в 31,00, ничья — в 11,50.

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    В шести последних матчах гостей и в четырех — хозяев было забито меньше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 1,88.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,93, ведь в трех из пяти последних матчей гостей реализовывался именно такой сценарий.

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    Лихтенштейн — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли Босния и Герцеговина к Люксембургу?
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