В пятницу, 13 октября, в Вадуце сборная Лихтенштейна сыграет против национальной команды Боснии и Герцеговины в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Лихтенштейн — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна — главный аутсайдер этой группы. У команды совершенно не клеится игра. В шести матчах зафиксировано шесть поражений.

Вряд ли что-то изменится и в грядущем поединке. Наверное, даже сами фанаты сборной Лихтенштейна не верят в успех. Разница в классе все же явная

Коэффициенты матча Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 1X2Новым игрокам 28.0012.501.09Бонус$9500

Лихтенштейн проиграл во всех шести предыдущих матчах. Сборная уступила Португалии (0:4), Исландии (0:7), Люксембургу (0:2), Словакии (0:1), Боснии и Герцеговине (1:2) и Словакии (0:3).

Все прогнозы на Евро-2024

Коллектив не побеждает вот уже три года во всех турнирах, включая товарищеские встречи, а серия поражений составляет 19 поединков, так что у хозяев мизерные шансы не проиграть.

Босния и Герцеговина

Команда находится на четвертом месте в группе. В пяти матчах отбора Босния и Герцеговина разжилась всего шестью очками, на четыре пункта отставая от второй позиции.

В нынешнем отборочном цикле команда выступает не столь ярко. В шести сыгранных матчах ей удалось отличиться лишь пятью точными выстрелами.

Свой последний поединок она провела неудачно. Балканская сборная на выезде потерпела поражение сборной Исландии (0:1) на выезде.

В пяти последних встречах, которые пришлись на квалификацию на чемпионат Европы, коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, но плохая форма гостей тут явно не помешает им выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Боснию и Герцеговину, коэффициент на победу которой равен 1,08. Успех Лихтенштейна оценивается в 31,00, ничья — в 11,50.

В шести последних матчах гостей и в четырех — хозяев было забито меньше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 1,88.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,93, ведь в трех из пяти последних матчей гостей реализовывался именно такой сценарий.