«Ренн» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 21:45 мск. «Ренн» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Эта команда вполне способна на попадание в зону Лиги чемпионов. Правда, пока что бретонцы обитают на 6 строчке таблицы.

У команды достаточно неплохой уровень реализации. В 7 поединках чемпионата игроки «Ренна» настреляли уже 13 мячей.

Коэффициенты матча Ренн — ПСЖ 1X2Новым игрокам 3.553.652.08Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Ренн» сумел добиться победы. Бретонцы уверенно переиграли ершистый «Нант» (3:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Вот только в Лиге Европы бретонцы проиграли. Команда с минимальным счетом уступила «Вильярреалу».

«Ренн» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Более того, два последних очных поединка с парижанами были выиграны.

ПСЖ

Парижане выдают крайне слабый осенний отрезок. Даже в чемпионате у команды Луиса Энрике имеются сложности с добычей побед.

Нынешнее 5 место пока не является критичным. Да и отставание от лидера измеряется всего лишь двумя очками.

Свой предыдущий поединок чемпионата команда снова провела неудачно. ПСЖ не сумел одолеть слабенький «Клермон» (0:0).

После того парижского гранда ждала еще суровая оплеуха в Лиге чемпионов. Команда Луиса Энрике была бита «Ньюкаслом» (4:1).

В этом поединке Килиан Мбаппе и компания будут активно атаковать. Мотивирован отличиться и дорогостоящий Гонсалу Рамуш.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 2.07.

На викторию «Ренна» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.75.

Парижанам давно пора улучшать свои результаты , да и лидерам команды нужно поднатореть в плане реализации.

Наш прогноз — Победа ПСЖ. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.77.