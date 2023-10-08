«Ренн»
Эта команда вполне способна на попадание в зону Лиги чемпионов. Правда, пока что бретонцы обитают на 6 строчке таблицы.
У команды достаточно неплохой уровень реализации. В 7 поединках чемпионата игроки «Ренна» настреляли уже 13 мячей.
Коэффициенты матча Ренн — ПСЖ
В предыдущем туре чемпионата «Ренн» сумел добиться победы. Бретонцы уверенно переиграли ершистый «Нант» (3:1).
Вот только в Лиге Европы бретонцы проиграли. Команда с минимальным счетом уступила «Вильярреалу».
«Ренн» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Более того, два последних очных поединка с парижанами были выиграны.
ПСЖ
Парижане выдают крайне слабый осенний отрезок. Даже в чемпионате у команды Луиса Энрике имеются сложности с добычей побед.
Нынешнее 5 место пока не является критичным. Да и отставание от лидера измеряется всего лишь двумя очками.
Свой предыдущий поединок чемпионата команда снова провела неудачно. ПСЖ не сумел одолеть слабенький «Клермон» (0:0).
После того парижского гранда ждала еще суровая оплеуха в Лиге чемпионов. Команда Луиса Энрике была бита «Ньюкаслом» (4:1).
В этом поединке Килиан Мбаппе и компания будут активно атаковать. Мотивирован отличиться и дорогостоящий Гонсалу Рамуш.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 2.07.
На викторию «Ренна» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.75.
Наш прогноз — Победа ПСЖ. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.77.