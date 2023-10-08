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    Долгожданная виктория парижан?

    «Ренн» — ПСЖ. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига 1, 8 октября 2023 года

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    Килиан Мбаппе
    «Ренн» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 21:45 мск. «Ренн» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Октября 2023 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 21:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •

    «Ренн»

    Эта команда вполне способна на попадание в зону Лиги чемпионов. Правда, пока что бретонцы обитают на 6 строчке таблицы.

    У команды достаточно неплохой уровень реализации. В 7 поединках чемпионата игроки «Ренна» настреляли уже 13 мячей.

    Коэффициенты матча Ренн — ПСЖ

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  • 3.553.652.08Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Ренн» сумел добиться победы. Бретонцы уверенно переиграли ершистый «Нант» (3:1).

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    Вот только в Лиге Европы бретонцы проиграли. Команда с минимальным счетом уступила «Вильярреалу».

    «Ренн» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Более того, два последних очных поединка с парижанами были выиграны.

    ПСЖ

    Парижане выдают крайне слабый осенний отрезок. Даже в чемпионате у команды Луиса Энрике имеются сложности с добычей побед.

    Нынешнее 5 место пока не является критичным. Да и отставание от лидера измеряется всего лишь двумя очками.

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    • Свой предыдущий поединок чемпионата команда снова провела неудачно. ПСЖ не сумел одолеть слабенький «Клермон» (0:0).

    После того парижского гранда ждала еще суровая оплеуха в Лиге чемпионов. Команда Луиса Энрике была бита «Ньюкаслом» (4:1).

    В этом поединке Килиан Мбаппе и компания будут активно атаковать. Мотивирован отличиться и дорогостоящий Гонсалу Рамуш.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 2.07.

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    На викторию «Ренна» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.75.

    Парижанам давно пора улучшать свои результаты, да и лидерам команды нужно поднатореть в плане реализации.

    Наш прогноз — Победа ПСЖ. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.77.

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    «Ренн» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория парижан?
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